Беларусь нужна Путину, в частности, и для создания условий возможной войны против НАТО, считают аналитики.

Россия и в дальнейшем будет развивать военную инфраструктуру в Беларуси для поддержки войны против Украины и создания условий для возможных будущих военных сценариев против НАТО. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя последние удары РФ по железнодорожной инфраструктуре западных областей Украины.

Они напомнили, что накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска используют территорию Беларуси для усиления дроновых атак по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины. По его словам, РФ запускает БрЛА с белорусского направления, чтобы обходить украинские системы перехвата дронов. Именно этим он объяснил рост количества атак "Шахедами" по западным областям Украины.

В частности, как известно, 26 декабря российские беспилотники ударили по железнодорожной станции Ковель в Волынской области, что в 64 км от границы с Беларусью. В результате атаки были повреждены локомотив Львовской железной дороги, грузовой вагон и выбиты окна в ремонтном депо.

Кроме того, недавно российские войска атаковали грузовой поезд вблизи Коростеня в Житомирской области - примерно в 50 км от белорусской границы. В результате удара с рельсов сошли грузовой и пассажирский поезда. Российские военные блогеры утверждали, что для атаки использовались дроны "Шахед" с элементами искусственного интеллекта.

В то же время, отметили аналитики, украинский специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов предположил, что удар по подвижному поезду совершил оператор, который мог находиться на территории Беларуси, применив FPV-дрон Shahed с онлайн-управлением.

В ISW напомнили, что ранее фиксировали преследование российскими дронами локомотивов в Черниговской и Сумской областях с помощью беспилотников со встроенными камерами и радиоуправлением. Аналитики также высказали мнение, что РФ либо запускала дроны по Житомирской области непосредственно с территории Беларуси, либо применила новые технологические возможности.

В Институте изучения войны подчеркнули, что Россия фактически превратила Беларусь в плацдарм для своих военных операций - как во время полномасштабного вторжения в 2022 году, так и для дальнейших ударов по Украине. Аналитики прогнозируют, что Москва и в дальнейшем будет развивать свою военную инфраструктуру на территории Беларуси, в частности для поддержки войны против Украины, а также чтобы создать условия для возможных будущих ударов по странам НАТО.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Зеленский подтвердил, что Беларусь помогает РФ бить по железной дороге. Он заявил, что россияне видят наши рубежи перехватчиков, которыми украинские военные неплохо работают, и хотят их обходить. А обходят они их благодаря и Беларуси, рассказал он. "Я поставил все задачи, на следующую Ставку будет ответ", - добавил Зеленский.

Эксперт по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов уточнил, что хоть "Шахеды" заходят в Украину из РФ, но они управляются с территории Республики Беларусь. По его словам, "надо средствами РЭБ официально подтверждать работу пунктов управления "Шахедами" из Беларуси и выносить потом это все на СНБО". Он отметил, что до момента защиты этой ветки поезда грузы и пассажиры находятся в зоне риска.

