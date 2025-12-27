Прощайте, 24-часовые сутки: когда на Земле день будет длиться 25 часов

Вращение планеты действительно замедляется, но человечество этого не застанет.

Вращение Земли постепенно замедляется, а продолжительность суток со временем увеличивается. В теории это означает, что когда-то день на планете будет длиться 25 часов. Однако эти изменения настолько медленные, что до них не доживет ни современное человечество, ни ближайшие цивилизации, говорится в исследовании, опубликованном Science Advances.

Причина - гравитационное взаимодействие Земли и Луны. Те же силы, которые вызывают океанские приливы, действуют как своеобразный "тормоз" для планеты, постепенно забирая часть энергии ее вращения.

Почему сутки не всегда равны 24 часам

Хотя мы привыкли к 24-часовым суткам, они не являются абсолютно постоянными. Если измерять вращение Земли относительно далеких звезд, а не Солнца, получим так называемые звездные сутки - они немного короче. Кроме того, даже "солнечный день" постоянно колеблется на доли секунды.

При очень длительных периодах времени эти колебания имеют одну тенденцию - сутки медленно удлиняются.

Луна постепенно удаляется от Земли

Гравитация Луны создает приливные выпуклости в океанах. Из-за трения между водой, дном океана и планетой часть энергии вращения Земли теряется. В результате Земля замедляется, а Луна каждый год удаляется от нее на несколько сантиметров.

Этот процесс хорошо задокументирован NASA и подтвержден астрономическими наблюдениями и древними историческими записями, в частности данными о древних солнечных затмениях.

Когда же наступит 25-часовой день

Популярные заголовки часто вводят в заблуждение. На самом деле не существует конкретной даты, которую можно указать в календаре. По оценкам ученых, в частности исследователей Торонтского университета, переход к 25-часовым суткам возможен примерно через 200 миллионов лет, если система Земля-Луна и в дальнейшем будет эволюционировать так же.

Это означает, что изменения не будут иметь никакого практического влияния на современную жизнь, календари или глобальное время.

Не только Луна влияет на продолжительность дня

На вращение Земли также влияют перераспределение массы на планете - таяние ледников, перемещение больших объемов воды и даже масштабные геофизические процессы. Все эти факторы меняют продолжительность суток, но в микроскопических масштабах.

Для компенсации таких изменений в прошлом даже вводили так называемые високосные секунды, чтобы согласовать атомное время с реальным вращением планеты.

