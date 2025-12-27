Удары по ИГИЛ в Нигерии: по меньшей мере три ракеты Tomahawk не долетели до целей

Местные жители нашли обломки и неразорвавшиеся боевые части после атаки.

По меньшей мере три американские крылатые ракеты Tomahawk не достигли определенных целей во время удара США по позициям группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Нигерии. Утром после атаки местные жители обнаружили обломки ракет и неразорвавшиеся боевые части.

Фотографии обломков опубликовал исследователь конфликтов Тревор Болл, связанный с группой журналистских расследований Bellingcat.

Удар был осуществлен по приказу президента США Дональда Трампа, который ранее заявил о "мощном и смертоносном ударе" по объектам ИГИЛ. В то же время сообщается, что ракеты упали, в частности, в районе Оффа в штате Квара, вдали от основных зон активности террористов.

Бывший специальный помощник губернатора штата Квара по вопросам безопасности Таджудин Алаби подтвердил инцидент в комментарии BBC. По его словам, местные жители слышали три взрыва около 21:00 по местному времени 25 декабря.

"По меньшей мере около пяти сооружений разрушены в разных местах. Мы видели некоторые предметы в одном популярном отеле, который мы называем Offa Central Hotel. Это было похоже на бомбу", - отметил Алаби.

По предварительным данным, погибших нет, однако есть раненые.

Что предшествовало

Министерство иностранных дел Нигерии подтвердило факт ударов и заявило, что операция проходила в сотрудничестве с США. В ведомстве отметили, что речь идет о "точечных ударах по террористическим целям", а также авиаударах на северо-западе страны.

На обнародованных фото видны осколочно-фугасные боевые части WDU-36/B массой около 310 кг, а также фрагменты крыльев ракет. Эксперты предполагают, что из-за отклонения от курса предохранитель заблокировал подрыв, в результате чего боевые части не сдетонировали.

Еще в ноябре Дональд Трамп угрожал прекратить помощь и прибегнуть к интервенции в Нигерии, если власти страны "не защитят христиан" и не уничтожат исламистов. Он также поручил Департаменту войны готовиться к "возможным действиям".

Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу в ответ заявил, что страна не является религиозно нетерпимой.

