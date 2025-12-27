Удары по ИГИЛ в Нигерии: по меньшей мере три ракеты Tomahawk не долетели до целей

По меньшей мере три американские крылатые ракеты Tomahawk не достигли определенных целей во время удара США по позициям группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Нигерии. Утром после атаки местные жители обнаружили обломки ракет и неразорвавшиеся боевые части.

Фотографии обломков опубликовал исследователь конфликтов Тревор Болл, связанный с группой журналистских расследований Bellingcat.

Удар был осуществлен по приказу президента США Дональда Трампа, который ранее заявил о "мощном и смертоносном ударе" по объектам ИГИЛ. В то же время сообщается, что ракеты упали, в частности, в районе Оффа в штате Квара, вдали от основных зон активности террористов.

Бывший специальный помощник губернатора штата Квара по вопросам безопасности Таджудин Алаби подтвердил инцидент в комментарии BBC. По его словам, местные жители слышали три взрыва около 21:00 по местному времени 25 декабря.

"По меньшей мере около пяти сооружений разрушены в разных местах. Мы видели некоторые предметы в одном популярном отеле, который мы называем Offa Central Hotel. Это было похоже на бомбу", - отметил Алаби.

По предварительным данным, погибших нет, однако есть раненые.

Что предшествовало

Министерство иностранных дел Нигерии подтвердило факт ударов и заявило, что операция проходила в сотрудничестве с США. В ведомстве отметили, что речь идет о "точечных ударах по террористическим целям", а также авиаударах на северо-западе страны.

На обнародованных фото видны осколочно-фугасные боевые части WDU-36/B массой около 310 кг, а также фрагменты крыльев ракет. Эксперты предполагают, что из-за отклонения от курса предохранитель заблокировал подрыв, в результате чего боевые части не сдетонировали.

Еще в ноябре Дональд Трамп угрожал прекратить помощь и прибегнуть к интервенции в Нигерии, если власти страны "не защитят христиан" и не уничтожат исламистов. Он также поручил Департаменту войны готовиться к "возможным действиям".

Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу в ответ заявил, что страна не является религиозно нетерпимой.

