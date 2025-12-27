Рейтинг брендов роботов-пылесосов 2025: от худших к лучшим по отзывам пользователей

Рейтинг основан на анализе отзывов пользователей по точности навигации, эффективности уборки, долговечности, удобству приложений и качеству поддержки.

В последние пару лет роботизированные пылесосы превратились из нишевых устройств в практически необходимые инструменты для современной жизни. Но при таком разнообразии моделей выбрать действительно достойный вариант становится все сложнее.

Портал BGR составил рейтинг основных брендов роботов‑пылесосов 2025 года, выделив как слабые стороны, так и лучшие решения по соотношению цена‑качество.

Рейтинг основан на анализе отзывов пользователей и оценках экспертов по точности навигации, эффективности уборки, долговечности, удобству приложений и качеству поддержки.

№5. Eufy

Eufy считается "бюджетным вариантом" на рынке роботов‑пылесосов. Компания предлагает модели с хорошей мощностью всасывания, тихой работой и простой эксплуатацией, что делает их отличным выбором для небольших помещений с минимальным количеством мебели и твердыми полами.

Однако пользователи жалуются на слабую поддержку клиентов, что снижает общую оценку бренда. Кроме того, производительность на коврах и сложных поверхностях у моделей Eufy обычно слабее, чем у более дорогих брендов.

№4. Shark

Бренд среднего класса, который делает упор на простоту автоматизации и удобство использования. Его роботы обычно снабжены станциями для автоматической очистки мусоросборника, картографией помещений и поддержкой голосовых ассистентов. Все это делает Shark идеальным вариантом типа "настрой и забудь".

Отмечается, что это отличный выбор для легкой уборки, но при глубокой чистке ковров и работе с шерстью питомцев модели показывают себя не всегда уверенно.

№3. iRobot (Roomba)

iRobot стал пионером робототехники для уборки, а линейка Roomba долгое время считалась эталоном благодаря надежности и простоте эксплуатации.

Новые модели Roomba используют LiDAR и продвинутые карты помещений, однако некоторые пользователи считают, что конкуренты предлагают больше функций за те же деньги. Серия моделей может сбивать с толку, а старые устройства иногда сталкиваются с проблемами стабильности работы.

№2. Dreame

Dreame заработала репутацию производителя роботизированных пылесосов с производительностью выше своей цены. Многие роботы бренда объединяют вакуум и функцию мытья пола, а также эффективную навигацию, что делает их универсальными и удобными в эксплуатации.

Среди минусов – не всегда быстрая поддержка клиентов и необходимость внимательно изучать различия между моделями.

№1. Roborock

Лидером рейтинга стал Roborock, который сочетает точную навигацию, мощное всасывание и оптимальный баланс цены и функциональности. Даже базовые модели оснащены LiDAR и умными картами помещений, что делает их универсальными и удобными в эксплуатации.

Редкие жалобы связаны с плохим обходом препятствий, особенно в захламленных пространствах, но в целом пользователи и эксперты считают Roborock лучшим брендом роботов‑пылесосов в 2025 году.

Напомним, ранее стало известно, что создатель роботов-пылесосов Roomba подал заявление на банкротство. Тем не менее, по словам производителя, с техникой пользователей все будет в порядке: пылесосы, приложения для них, гарантийное обслуживание и техподдержка продолжат работу.

