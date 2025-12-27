Россия все равно не будет придерживаться договоренностей, считает гегерал.

Давление западных партнеров на Украину с требованием территориальных уступок не способно обеспечить справедливый и устойчивый мир, ведь Россия все равно не будет придерживаться договоренностей. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес в программе "Студия Запад", сообщает Еспресо.

По его словам, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер "хотят заключить сделку и убраться", а тем временем российский диктатор Владимир Путин не станет придерживаться договоренностей.

"Я не согласен с тем, что давление со стороны США оказывается только на Украину, чтобы она шла на уступки. Когда я вижу господина Уиткоффа и господина Кушнера, которые разговаривают с президентом Путиным, это не придает мне уверенности. Потому что эти ребята - люди из сферы недвижимости. Они хотят заключить сделку и убраться оттуда. А тот парень, Путин, никогда не сдержит ни одной сделки", - сказал Ходжес.

Видео дня

Он считает, что никто не должен верить Путину, а единственный способ вести переговоры с Россией - быть сильным и жестким и не поддаваться на ее требования.

"К сожалению, госсекретарь США господин Рубио (Марко Рубио, - ред.) возложил все давление на Украину, чтобы она шла на уступки. Я не думаю, что это путь к устойчивому, справедливому миру. Разве что Европа или США будут готовы разместить там войска, чтобы гарантировать его. А пока что я этого не вижу. Но опять же, все давление, весь риск лежит на плечах Украины. Поэтому мне некомфортно говорить, что Украина не должна принимать соглашение, потому что именно украинцы платят цену. И я думаю, что решать должен украинский народ", - отметил генерал.

Он выразил надежду, что в конце концов боевые действия завершатся поражением России, "которую заставят жить в пределах ее собственных границ, чтобы Украина имела защищенные границы, а Россия оставалась в своих".

"Это лучший результат", - добавил Ходжес.

Переговоры при посредничестве США

Как сообщал ранее УНИАН, 27 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости компромиссов ради мира. По его словам, в мирных договоренностях будут вещи, которые будут вызывать недовольство общества, поэтому необходим диалог, а возможно, и референдум и выборы. Он отметил, что есть прогресс в переговорах с США, "но это одна сторона". "А есть еще и вторая сторона, сложная - американцы с россиянами. Наша задача на сегодня положить все возможности на бумаге, чтобы мы имели и гарантии безопасности, и договоры о восстановлении, и 20-пунктный план", - сказал Зеленский.

В субботу Зеленский отправился к Трампу. Встреча, которая состоится во Флориде 28 декабря, по словам украинского лидера, свидетельствует о том, что прогресс в переговорах есть. "Несколько раз наша группа работала, Рустем Умеров, Андрей Ермак вместе с Джаредом Кушнером, Стивом Уиткоффом. Они работали уже в Майами, было несколько встреч, и мы договорились, что если будет прогресс, будет встреча на уровне лидеров", - пояснил он.

Накануне Зеленский заявлял, что Трампу стоит приехать в Украину, чтобы лично объяснить преимущества мирного плана украинцам. Хотя сейчас он подтвердил готовность американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера посетить Украину, чтобы изложить плюсы этого соглашения.

Вас также могут заинтересовать новости: