В Киеве более 40% домов без света и тепла: Кулеба рассказал, когда вернут отопление

Из-за массированной атаки РФ по критической инфраструктуре Киева и Киевской области без тепла и света остаются тысячи абонентов. Коммунальные и экстренные службы работают круглосуточно. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram.

"Беспрецедентная атака по объектам критической инфраструктуры привела к временному отключению электроэнергии. Также без тепла более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района Киевской области", - написал он.

Кулеба отметил, что теплоснабжение, предварительно, будет восстановлено в течение суток. Он поделился, что для этого задействованы дополнительные ремонтные бригады коммунальщиков.

По словам Кулебы, водоснабжение в Киеве и Киевской области уже восстановлено. В части Киевщины задействованы альтернативные источники питания, продолжается перезапуск систем, а давление подачи постепенно нормализуется.

"Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия атак и оперативно восстановить инфраструктуру", - подчеркнул вице-премьер.

Массированная атака РФ по Киеву - что известно

Напомним, что утром 27 декабря россияне массированно атаковали Киев и Киевскую область. В результате ударов зафиксированы попадания по многоэтажным зданиям во многих районах столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве в результате обстрела пострадали 28 человек, 13 человек были госпитализированы. Среди пострадавших есть дети.

В частности, российский дрон попал в общежитие Национального авиационного университета. К счастью, обошлось без пострадавших.

