В Чернигове задержан вандал, который повалил Ханукию

Ранее председатель еврейской общины Чернигова заявил, что считает инцидент целенаправленной провокацией.

В Чернигове правоохранители задержали вандала, который повалил Ханукию. Об этом сообщает в телеграм Объединенная еврейская община Украины со ссылкой на народного депутата Украины Ольгу Василевскую-Смаглюк, которая является сопредседателем межпарламентской группы дружбы Украина-Израиль.

"25.12.2025 в ходе проведения следственно-розыскных действий в г. Львов был задержан человек 2003 года рождения, житель г. Чернигова, причастный к антисемитскому акту в Чернигове. Во время обыска его автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли автомобиль, пистолет "Форт-17" и 15 патронов к нему, нож, мобильный телефон и документы", - говорится в сообщении.

Задержанному лицу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание национальной, расовой или религиозной вражды). Задержание проведено в порядке ст. 615 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

