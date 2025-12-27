Россия делает все для того, чтобы не признать выборы: Зеленский раскрыл детали

Нелегитимная власть в РФ пытается и дальше протягивать месседж о нелегитимности украинской власти.

Россия настаивает на голосовании украинцев в России и на оккупированных территориях Украины, чтобы создать фон для непризнания результатов президентских выборов в Украине.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский журналистам. Он отметил, что запросы о выборах в Украине были как от США, так и от России. Президент подчеркнул, что не держится за кресло и политически готов к выборам.

"Но нужно быть готовыми законодательно, чтобы выборы были признаны легитимными. Вторая история - безопасностная... Должно быть безопасное небо и безопасно везде на нашей территории, по крайней мере на время выборов или на время референдума. Потому что референдум - это те же выборы. Это тот же процесс: дать возможность людям прийти и проголосовать. Или это наши военные, или это наши гражданские, или люди находятся за рубежом", - отметил Зеленский.

Также президент подчеркнул необходимость присутствия везде наблюдателей.

Зеленский рассказал, что РФ уже сегодня начала работу над тем, чтобы потом выборы признать недействительными. По его словам, эти риски должны осознавать партнеры Украины и противодействовать этому.

Президент отметил, что сегодня у него был доклад разведки, Службы внешней разведки, где говорилось о том, что Россия уже поставила задачу сделать все для того, чтобы голосовали украинцы на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

"Для чего они это делают? Задача так и стоит: обязательно поднимать этот вопрос, что там живет большое количество людей, и они имеют право на голосование, для того, чтобы потом сказать, что Россия не признает этих выборов", - пояснил глава государства.

По его словам, у России одна цель - доносить месседж о нелегитимности украинской власти.

"Россия сама является нелегитимной, и поэтому будет давать месседжи соответствующие относительно нелегитимности украинской власти", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Зеленский отмечал, что продвигать вопрос выборов в Украине начала именно американская сторона.

Президент подчеркнул, что сейчас есть законодательные инициативы, которые можно менять относительно войны, но главный вопрос - это безопасность проведения выборов.

Зеленский подчеркнул, что у партнеров есть достаточно силы, чтобы заставить РФ, или чтобы договориться с россиянами, предоставить надлежащую безопасность, безопасную инфраструктуру для проведения выборов президента Украины или проведения референдума.

