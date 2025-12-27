Украина мешает Трампу в достижении целей: эксперты о встрече Трампа и Зеленского

Немецкие эксперты прогнозируют, что хотя встреча пройдет в Мар-а-Лаго, что меняет характер разговора, надеятся на успешный прорыв для Украины не приходится.

Завтра президент США Дональд Трамп встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским для обсуждения мирного плана. Ожидается, что на встрече речь пойдет о гарантиях безопасности, территориальных вопросах и о том, как усилить давление на РФ.

Издание BILD напомнило, что на днях Зеленский впервые подробно представил план из 20 пунктов. Он сообщил, что документ готов на 90%, но, как отметило издание, подпишут ли его на встрече, неясно.

"Такие встречи проводятся не для того, чтобы сорвать соглашения. Этой встречей Трамп четко дает понять, что он инициатор сделки, а не европейцы - это для него крайне важно", - сказал изданию военный эксперт и бывший советник Ангелы Меркель Эрих Вад.

Он добавил, что Трамп идет навстречу Зеленскому и его европейским союзникам, приглашая его за стол переговоров.

Кроме того, по мнению политолога Нико Ланге, Трампу не понравилось, что российский диктатор Владимир Путин отклонил рождественское перемирие, предложенное Зеленским.

"Тот факт, что Зеленский встретится с Трампом неофициально в Мар-а-Лаго, а не официально в Овальном кабинете, меняет характер разговора. Вопрос в том, будет ли Трамп готов усилить давление на Путина после этой встречи", - отметил Ланге.

При этом эксперт по безопасности Петер Нойман сомневается в "прорыве в пользу Украины".

"Для Трампа Украина - скорее помеха на пути к нормализации отношений с РФ, что является его главным геополитическим интересом",- считает он.

По его словам, встречу президентов можно будет считать успешной уже в том случае, если Зеленский убедит Трампа, что Украина готова к компромиссам.

Встреча Зеленского и Трампа

Вчера Зеленский сказал, что в ближайшие дни поедет к Трампу, но дату и место встречи не уточнял.

Позднее корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что Трамп примет Зеленского в резиденции в Мар-а-Лаго в воскресенье.

