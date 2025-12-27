'Украина идет на все ради мира': Зеленский ответил, что остановит Путина

Президент отмечает риск, что Россия не остановится на Украине, если почувствует поддержку США и Европы.

Если Соединенные Штаты или Европа, будут на стороне России, то это значит, что будет продолжение войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский журналистам.

Он подчеркнул, что Украина не начинала эту войну, а это сделала Россия. По его словам, Украина поддержала предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, пошла на многие компромиссы.

"Украина идет на все, на все, что может остановить эту войну. Это говорит о том, что для нас приоритет номер один, или единственный приоритет - окончание войны. Для нас приоритет - мир", - сказал Зеленский.

По его словам, для того, чтобы Украина была сильной за столом переговоров, ей нужна поддержка мира, Европы и Соединенных Штатов Америки.

"А это: ПВО недостаточно, оружие недостаточно, деньги - слава Богу, сейчас есть европейские решения, потому что, честно говоря, постоянно есть дефицит денег. Я не обвиняю, я хочу просто сказать, что в этой войне, войне России против Украины, мы хотим мира, а Россия демонстрирует желание продолжать войну", - отметил президент Украины.

По его словам, если весь мир будет против этой войны, то тогда ее можно остановить.

"И если весь мир, Европа и Америка будут на нашей стороне, то мы все вместе остановим Путина, потому что все мы вместе будем хотеть одного - окончания войны. Мира, нормального мира, устойчивого мира, безопасного для всего мира. Если кто-то, Соединенные Штаты или Европа, будут на стороне России, это значит, что будет продолжение войны", - сказал Зеленский.

По его словам, в нынешней ситуации есть один вариант - окончание войны как можно быстрее, остановка России или продолжение войны.

"И это риск для всех стран мира, потому что Россия не остановится, несмотря на любые договоры, не любые красноречивые их месседжи. Они не остановятся на Украине", - добавил президент.

Хочет ли Путин мира - последние новости

Как сообщал УНИАН, британский полковник в отставке, бывший командующий сил НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы Гэмиш де Бреттон-Гордон подчеркивал, что всем должно быть понятно, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в мире, он хочет восстановить советскую эпоху.

По его словам, Путин утверждает, что побеждает, так почему же он должен остановиться сейчас и признать неудачу, пожертвовав миллионом жизней.

Он отметил, что неприемлемы цели Путина, касающиеся того, чтобы НАТО вернулось к границам 1997 года, чтобы страны Балтии, Финляндия и Швеция ушли; полная интеграция захваченных территорий в состав России и международного признания этого; чтобы в Украине не было войск НАТО; по полной реинтеграции всей Украины в Россию и отделение США от Европы.

