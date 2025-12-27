Чалый предположил, что будут определенные действия россиян на суше.

Есть достаточно большая вероятность, что в 2026 году Россия атакует европейскую страну - члена НАТО. Об этом в интервью на канале Орестократия сказал чрезвычайный полномочный посол Украины в США (2015-2019 годы) Валерий Чалый.

Он отметил, что на сегодня уже есть переход от российско-украинской войны к европейской, и наступила эпоха непрерывного нерегулярного конфликта: речь идет о постоянной войне с перерывами на более спокойный период, и она будет происходить в разных точках мира.

Чалый говорит, что из-за абсолютно ошибочного, эмоционального решения Кремля и лично диктатора Владимира Путина война была затянута искусственно в Европу.

"А исходя из того, что она искусственно притянута, то от нее избавиться можно", - сказал дипломат. В то же время, отметил он, от войны избавиться еще лет 15 не удастся. По его словам, Путин мог атаковать, скажем, Эстонию, но напал на Крым, не зная, что дальше делать, как развивать свою агрессию.

По мнению Чалого, Путин будет атаковать европейскую страну-члена НАТО, и это может быть Финляндия, Швеция, страны Балтии, Польша, Румыния.

"Я прогнозирую в следующем году большую вероятность российских действий по суше против страны НАТО. Это могут быть беспилотники, роботизированные системы, диверсионные группы, может быть более серьезное мероприятие. Это будет суша. Чтобы всем показать, что это не случайный залет ракеты или дрона. Будет очень понятно, что это нарушение территориальной целостности страны НАТО. У Путина нет цели завоевать. У него цель - показать слабость, неспособность Европы к противостоянию", - считает Чалый.

При этом, утверждает он, от действий европейских стран будет зависеть дальнейшее развитие событий:

"Если они воспримут это не просто как вызов, а сигнал к действиям, тогда они включатся в войну".

По его словам, тогда эта война, очевидно, станет европейской, и это приведет достаточно быстро к миру.

"Не к эскалации. Потому что тогда все планы Путина и Кремля разрушаются. Если на стороне Украины вступают в войну другие страны Европы, тогда Путин будет понимать, что его никто не боится", - подчеркнул он.

Чалый считает, что на сегодня это достаточно большая вероятность^

"Я бы дал процентов 30".

Вероятная война России с НАТО

Как сообщал УНИАН, министр обороны Германии Борис Писториус считает, что НАТО должно пересмотреть свои оценки прогноза относительно конфликта с Россией. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он сказал, что Россия может достаточно быстро восстановить свои войска и напасть на восточную страну-члена НАТО еще до 2029 года. По его словам, такие оценки уже есть.

