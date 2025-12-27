ТОП-10 высокоточных ракет, на которые полагаются современные истребители

Они обеспечивают большую дальность и тактическую гибкость, необходимые для современного воздушного боя.

Высокоточные управляемые ракеты составляют основу современных операций истребителей. Они обеспечивают точные удары, большую дальность и тактическую гибкость, необходимые для современного воздушного боя в рамках глобальных вооруженных сил. Портал Wion называет топ-10 ракет, на которые полагаются современные истребители.

1. AGM-65 Maverick – проверенная система высокоточного поражения наземных целей

AGM-65 Maverick остается одной из наиболее широко используемых в мире высокоточных управляемых ракет. Maverick может устанавливаться на самолеты F-16, F-18 и AH-64. Она демонстрирует проверенную надежность в операциях высокоточного поражения в различных боевых условиях, а также применялась в многочисленных конфликтах по всему миру.

2. SCALP/Storm Shadow – европейская крылатая ракета большой дальности

Ракета SCALP, известная в Великобритании как Storm Shadow, обеспечивает возможность высокоточного наведения на стратегические цели на большой дальности за пределами традиционного покрытия ПВО. Ее система навигации, следующая за рельефом местности, обеспечивает точную поражающую способность, избегая при этом систем ПВО благодаря усовершенствованному управлению траекторией полета.

3. JSOW – система высокоточного поражения целей класса "воздух-поверхность" с GPS-наведением

Объединенное оружие дальнего действия (JSOW) использует GPS и инерциальную навигацию для точных ударов по целям класса "воздух-поверхность" с минимальным радиолокационным сигналом. Используемая на самолетах F-16, F-18 и союзных самолетов, система JSOW обеспечивает надежную возможность нанесения высокоточных ударов без необходимости постоянного освещения цели, что позволяет вести бой на безопасных дистанциях.

4. Astra – индийская высокоточная управляемая ракета класса "воздух-воздух"

Индийская ракета Astra представляет собой высокоточную управляемую ракету для воздушных боевых действий. В настоящее время она находится на вооружении самолетов Су-30MKI и HAL Tejas.

5. Meteor – европейская точность в боях за пределами прямой видимости

Ракета Meteor сочетает в себе прямоточный воздушно-реактивный двигатель с усовершенствованной радиолокационной системой наведения для дальнего высокоточного поражения целей в воздухе, значительно превосходящего традиционные дальности действия ракет. Установлена на истребителях Eurofighter Typhoon и Gripen.

6. Harpoon – морская высокоточная ударная ракета

Ракета Harpoon обеспечивает высокоточное наведение для морских ударных операций, защищая военно-морские силы и прибрежные объекты от угроз с поверхности. Ракету Harpoon размещают на истребителях, морских патрульных платформах и военно-морских судах, ее используют более 30 стран мира.

7. Brahmos – Сверхзвуковая возможность нанесения высокоточных ударов

Brahmos – это совместная индо-российская крылатая ракета с высокоточным наведением, сочетающая сверхзвуковую скорость с передовыми системами наведения для быстрого поражения целей.

8. JDAM – Универсальный комплект высокоточного наведения

Ударный боеприпас Joint Direct Attack Munition (JDAM) преобразует обычные неуправляемые бомбы в высокоточное оружие, используя системы GPS и инерциальной навигации, работающие в комплексе. JDAM, устанавливаемый на большинстве истребителей НАТО и самолетов союзников, обеспечивает надежную возможность нанесения высокоточных ударов с точностью, превосходящей неуправляемые боеприпасы, при сохранении экономической эффективности.

9. Hellfire – Система высокоточного поражения наземных целей

Ракета Hellfire обеспечивает высокоточное лазерное наведение для операций по атаке наземных целей против бронированной техники. Ракета Hellfire, развертываемая с вертолетов Apache и истребителей, представляет собой стандартную систему высокоточного наведения и обладает обширным опытом боевых действий на различных театрах военных действий.

10. AIM-120 AMRAAM - Высокоточная боевая ракета класса "воздух-воздух"

Усовершенствованная ракета класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 (AMRAAM) остается самой широко используемой в мире высокоточной ракетой класса "воздух-воздух" в силах НАТО и союзных сил по всему миру. Установленная на F-16, F-18, F-22, Typhoon и Gripen, AMRAAM продемонстрировала доказанную эффективность в многочисленных конфликтах и ​​представляет собой золотой стандарт в системах высокоточного воздушного боя.

Ранее УНИАН рассказывал о топ-9 ракет с самыми современными системами наведения, которые позволяют распознавать цель на расстоянии сотен километров и поражать ее с точностью до 1 метра.

