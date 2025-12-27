Превосходят всех конкурентов: эксперты назвали 4 кроссовера, которые стоит купить

Автомобильные эксперты рассказали, почему на эти модели стоит обратить внимание.

Найти кроссовер с высокой безопасностью, современными технологиями и просторным салоном по доступной цене не так и просто. Тем не менее, в продаже все еще можно найти подобные модели.

В GoBankingRates назвали 4 кроссовера 2025 года, на которые стоит обратить внимание. По мнению экспертов, это одни из лучших моделей в своих сегментах.

Kia Niro

Видео дня

Автомобильный эксперт и основатель EVhype Роб Диллан заявил, что Kia Niro незаслуженно обделен внимание. Он поделился, что этот кроссовер предлагает очень низкий расход топлива и практичный интерьер.

"В настоящее время потребители тяготеют к более крупным автомобилям, однако Kia Niro невероятно эффективен и легко паркуется, а также является одним из самых удобных автомобилей для повседневной езды, стоимость которого не превышает 35 000 долларов", - сказал эксперт.

Владелец German Car Depot Алан Гельфанд добавил, что причиной недостаточно высоких продаж этой модели являются предпочтения покупателей. Он отметил, что Kia Niro предлагается с гибридной силовой установкой или в полностью электрическом исполнении, из-за чего покупателям трудно определиться.

Volkswagen Taos

Volkswagen Taos является конкурентом Honda HR-V, Mazda CX-30, Subaru Crosstrek и Buick Encore GX. Эта одна из причин, почему потенциальные покупатели часто игнорируют этот кроссовер.

По словам Диллана, Volkswagen Taos удивительно комфортен для своего класса, а также имеет низкий расход топлива.

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner может показаться довольно дорогим автомобилем, но это настоящий среднеразмерный внедорожник, который славится своей надежностью. Диллан заявил, что эта модель может показаться устаревшей, но на нее стоит обратить внимание.

Subaru Outback

Диллан рассказал, что владельцы Subaru Outback могут довольно много лет не расставаться со своим кроссовером. Он объяснил, что в этом заслуга высокой надежности модели.

"Это один из тех кроссоверов, которые люди в конечном итоге держат долго - они удобные, безопасные и созданы для плохой погоды", - подчеркнул эксперт.

Какие автомобили очень часто ломаются

Ранее владелец блога Engine Rev Up и механик Джейкоб Картер назвал автомобили, которые имеют очень высокие шансы выйти из строя спустя 160 000 километров пробега. По его словам, этих моделей стоит избегать.

В частности, эксперт не рекомендует покупать седан Nissan Altima. Он отметил, что слабым местом этой модели является бесступенчатая коробка передач.

Также Картер советует избегать, в частности, BMW 3 Series, Land Rover Discovery и Fiat 500. По его словам, у этих моделей много проблем с надежностью.

Вас также могут заинтересовать новости: