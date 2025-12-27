Буданов назвал наиболее вероятные сроки достижения мира между Украиной и РФ

Начальник ГУР заявил, что России нужны переговоры из-за того, что война против Украины оказалась слишком тяжелой и дорогостоящей.

Переговорный процесс между Украиной и Россией необходим, даже учитывая цели, которые ставит перед собой Москва. Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Суспильному".

По его словам, в феврале может появиться окно для достижения мирного соглашения. Он считает, что это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины, чтобы чего-то достичь.

"Это связано и с военной активностью, и с отопительным сезоном, и так далее. Очень много всего", - объяснил Буданов.

Также начальник ГУР отреагировал на информацию о том, что президент США Дональд Трамп хотел достичь заключения сделки о мире между Украиной и Россией до Рождества. Он отметил, что желательные сроки заключения мирных соглашений выставлялись всегда.

"Было, помните, до одной даты, потом уже "давайте до Рождества", потом – до Нового года, и так далее. Пока мы не решим все вопросы, ничего не будет", - подчеркнул Буданов.

Кроме того, начальник ГУР заявил, что России нужны переговоры из-за того, что война против Украины оказалась слишком тяжелой и дорогостоящей.

"Мы воюем, все. Понимаете, переговоры - это один из способов достижения цели, для каждой стороны - своей", - сказал Буданов.

По словам начальника ГУР, основным камнем преткновения в переговорах остается территориальный вопрос. Также он добавил, что залогом успеха в переговорном процессе остается принцип соблюдения тишины.

Какие области Россия планирует захватить в 2026 году

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в 2026 году РФ будет пытаться получить полный контроль над Донецкой и Запорожской областями. Он подчеркнул, что планы Москвы четко очерчены.

Кроме того, Буданов отметил, что Россия хочет максимально продвинуться в Днепропетровской и Херсонской областях. Он заявил, что враг этого никогда и не скрывал.

