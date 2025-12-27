Почему россияне охотно идут на фронт несмотря на огромные потери: Буданов назвал причины

Глава военной разведки указал на кардинально разный подход к информационной политике двух стран.

Украина проиграла информационную битву с Россией в том, что касается мобилизации. Это сказалось на темпах набора людей в обе армии. Такое мнение в интервью "Суспільне" высказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его мнению, здесь трудно найти прямую вину украинского государства, ведь свою роль сыграли особенности внутреннего устройства Украины и России. В частности Буданов предлагает посмотреть на то, как войну подают российские телеканалы и интернет-СМИ.

"Вы не увидите там ни одного калеки, не увидите людей, которые говорят: "как нам трудно". Нет этого. Есть только бравые воины, которые побеждают, которые идут вперед, которые в чистенькой форме. В основном это актеры, так очень часто бывает, но это - медийная программа", - рассказывает руководитель ГУР.

Зато украинское медиапространство "переполнено ужасными историями о том, как ТЦК кого-то насильственно затягивает", говорит Буданов. По его мнению, то, что видят украинцы в нашем эфире, "точно не в плюс для мобилизации".

Вместе с тем руководитель военной разведки отметил, что Украина не может перенять российский подход к информационному сопровождению войны, потому что в России - "признаки тоталитарного государства, которое использует пропаганду для того, чтобы достигать своих целей".

"Мы с вами должны признать, что есть так, как есть. И найти в себе силы нести ответственность и воспринимать реально то, что происходит", - добавил он.

Мобилизация в России: последние новости

Как писал УНИАН, накануне глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Россия полностью выполнила свой мобилизационный план на 2025 год и даже немного перевыполнила его. По данным украинской разведки, Кремль завербовал на войну 403 тысячи человек по состоянию на начало декабря.

Глава ГУР также рассказал, что в 2026 году Кремль планирует отправить в армию еще 409 тысяч человек.

