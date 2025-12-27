Президент Украины подчеркнул, что многое зависит от того, на что готов Трамп.

Для Украины очень важно получить от США юридически обязывающие гарантии безопасности в ходе заключения мирного соглашения с Россией. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам, отвечая на вопрос относительно того, каких именно гарантий безопасности он будете добиваться от президента США Дональда Трампа на встрече в воскресенье, 28 декабря.

Он поблагодарил, в частности, и американскую команду, которая была открыта по обсуждению гарантий безопасности.

"Потому что это гарантии безопасности, которые Америка дает Украине, а не наоборот. Поэтому для нас это очень важно, что есть сигнал, что мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности. И это зависит прежде всего от президента Трампа. Вопрос в том, какие президент Трамп готов дать гарантии безопасности Украине", - отметил Зеленский

Он добавил, что юридически обязывающие гарантии безопасности зависят и от президента США, и от позиции Конгресса.

"И также мы благодарны командам, что они проговаривали, что есть такое общее видение. Но все равно зависеть будет от президента Соединенных Штатов Америки: что он готов дать, когда он готов дать и на какой срок. Безусловно, я буду ему благодарен, если это будет совпадать - совпадать с нашим желанием его решения", - сказал президент Украины.

Украина и США близки к заключению соглашения о гарантиях безопасности

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина и США приблизились к подписанию двустороннего соглашения об американских гарантиях безопасности для Киева.

Глава государства подтвердил, что готов заключить определенное соглашение. Но он также признал, что для окончательного принятия мирного плана нужно согласие Европы и России.

