В условиях урбанизированной местности, когда происходит плотная атака, очень сложно организовать противовоздушную оборону, отметил Игнат.

Во время последней российской воздушной атаки, когда все средства нападения летели на Киев и область, украинской авиации было сложно их сбивать, поскольку она не могла входить в зону, где работает ПВО. Об этом в эфире Громадського радио рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Характер атаки какой? Движение целей различных типов с разных направлений фактически на один регион. Сегодня под атакой была столица Украины и область. Атакуют объекты критической инфраструктуры, конечно, что это энергетика, другие объекты, которые интересуют врага", - отметил Игнат.

По его словам, во время атаки работали наземные системы и авиация, при этом нужна координация действий органов военного управления на небольшой территории.

"Когда вот такая плотная атака идет, это очень и очень сложно именно в организации противовоздушной обороны. Когда идет урбанизированная местность, большая плотность застроек, и именно поэтому есть такие вот, к сожалению, последствия, когда страдают люди, дети, дома под ударом врага", - пояснил он.

Игнат добавил, что когда идет атака с применением крылатых ракет - задействована авиация:

"Это и F-16, могут быть и Mirage, есть еще и МиГ-29, Су-27. F-16 эффективно отрабатывают, и в этой атаке тоже они применялись".

Он подчеркнул, что особенность этой атаки другая, чем в прошлый раз, когда ракеты летели через много областей, и была возможность перехватывать их на маршруте.

"Здесь же меньше таких шансов было по перехвату... Понятно, что входить в зону, где работает ПВО, авиация не может. Поэтому, собственно, и сложно, когда все летит на Киев, область, сосредотачивать там и вертолеты армейской авиации, которые охотятся за "шахедами", и работу наземных средств", - рассказал Игнат.

Атака РФ 27 декабря

Как сообщал ранее УНИАН, в результате атаки РФ на Киев погиб человек, горели многоэтажки в нескольких районах города. По словам мэра Виталия Кличко, ранения получили 28 человек, 13 из них госпитализированы. Также известно, что российский дрон попал в общежитие Национального авиационного университета.

Известно, что в Белоцерковском районе Киевской области из-за вражеского удара погибла женщина 1978 года рождения. В том же районе ранен мужчина - его госпитализировали. В Вышгородском районе в результате пожара частного дома пять человек получили острую реакцию на стресс - три женщины, мужчина и ребенок 2017 года рождения. Последствия атаки зафиксированы в шести районах Киевщины. Под ударами врага были объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, этой ночью Россия запустила по Украине 500 дронов и 40 ракет, среди которых аэробаллистические "Кинжалы". Основной мишенью, по его словам, был Киев, в частности энергетика и гражданская инфраструктура.

