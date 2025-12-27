Причиной стали ложные доклады о ситуации на позициях, утверждают источники журналистов.

После стремительной потери города Северск на севере Донецкой области с должностей отстраняют командиров 54-й отдельной механизированной и 10-й отдельной горно-штурмовой бригад ВСУ. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Силах обороны.

По данным издания, командира 54-й бригады, полковника Алексея Коновала, уже уволили с должности. Командир 10-й бригады, полковник Владимир Потешкин, сейчас находится на лечении и, вероятно, будет уволен после возвращения в подразделение.

Как выяснила УП, ключевой причиной кадровых решений стали ложные доклады командования обеих бригад. Они отчитывались об удержании позиций в своих полосах ответственности, на которых, по факту, длительное время не было личного состава.

Это стало очевидным во время быстрой потери города. О захвате Северска российская сторона заявила 12 декабря.

Роль 11 армейского корпуса

54-я и 10-я бригады находились в оперативном подчинении 11 армейского корпуса, который, по информации УП, доверял докладам бригадного командования. Проверяющие группы корпуса регулярно посещали подразделения, однако не выявляли расхождений между отчетами и реальной ситуацией на фронте - проблемы системно скрывались.

В результате группировка войск "Восток" отстранила 11-й корпус и его командира, бригадного генерала Сергея Сирченко, от управления ситуацией на Северском направлении.

Новая тактическая группа и проверки

На этом направлении создали тактическую группу "Соледар", которую возглавил бывший комбриг 54-й бригады, а ныне командир учебного центра "Десна", бригадный генерал Денис Майстренко. Собеседники УП дают ему положительные характеристики.

В 54-ю и 10-ю бригады уже прибыли проверочные комиссии. Общую опеку над тактической группой "Соледар" также взял командующий группировкой войск "Восток" бригадный генерал Дмитрий Братишко.

Потеря Северска - что известно

По данным УП, российские войска воспользовались густыми туманами в Донецкой области в ноябре-декабре 2025 года. Примерно со второй половины ноября 54-я бригада начала терять способность уничтожать противника в объемах, необходимых для сдерживания наступления.

Часть российских военных, по информации источников, незаметно просачивалась вглубь города и закреплялась, что в итоге привело к полной потере Северска.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские защитники вышли из населенного пункта Северск в Донецкой области. В районе города продолжаются тяжелые бои.

В Генштабе ВСУ поделились, что решение было принято для сохранения жизней воинов и боеспособности подразделений. Отмечается, что защитники во время боев за Северск истощили врага.

