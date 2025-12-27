Так и не спустится на воду: эксперты разнесли новый суперкорабль Трампа

Линкоры давно уступили место авианосцам и современным эсминцам.

Президент США Дональд Трамп недавно обнародовал планы по строительству нового линкора типа "Трамп". Он назвал эти корабли "одними из самых смертоносных" и пообещал, что они помогут США сохранить военное превосходство и будут "вселять страх в сердца врагов Америки".

Тем не менее, как пишет CNBC, линкоры уже сильно устарели. Последний подобный корабль был построен более 80 лет назад, а ВМС США вывели из эксплуатации последние корабли класса "Айова" почти 30 лет назад.

В издании подчеркнули, что линкоры давно уступили место авианосцам и современным эсминцам, которые вооружены ракетами большой дальности.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан в разговоре с журналистами заявил, что нет необходимости даже обсуждать новый линкор, который хочет создать Трамп. Он уверен, что этот корабль никогда не выйдет в море.

По словам Кансиана, разработка линкора типа "Трамп" займет слишком много времени, будет стоить слишком дорого и противоречить текущей стратегии ВМС США по распределению огневой мощи. Он считает, что будущая администрация США отменит программу до того, как первый корабль спустится на воду.

Старший научный сотрудник Сингапурской школы международных исследований им. С. Раджаратнама Бернард Лу имеет другое мнение. Он охарактеризовал инициативу Трампа как "престижный проект". Он сравнил проект нового американского линкора с японскими суперлинкорами Второй мировой войны "Ямато" и "Мусаси", которые были крупнейшими из когда-либо построенных.

Лу добавил, что водоизмещение предлагаемого линкора составит более 35 000 тонн, а длина - более 255 метров. Для сравнения, это длиннее, чем два футбольных поля.

"Размеры и престижность делают его еще более заманчивой целью, потенциально для вашего противника", - подчеркнул Лу.

Старший научный сотрудник Института Хадсона Брайан Кларк предположил, что новый корабль скорее является демонстрацией силы, чем реальной эффективной боевой единицей.

Линкор типа "Трамп" - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении построить новые военные корабли типа "Трамп". Он подчеркнул, что уже принял план по строительству двух новых линкоров.

По словам Трампа, новые корабли будут в 100 раз мощнее любого линкора, построенного ранее. Также президент США пообещал, что линкор типа "Трамп" станет быстрее и больше предшественников.

Кроме того, Трамп поделился, что в целом планируется построить до 25 новых линкоров. По его словам, новые военные корабли будут носителями не только лазерного оружия, но и ядерных крылатых ракет.

