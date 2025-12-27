Известная певица оказалась в эпицентре взрывов в Киеве и показала последствия (видео)

По словам исполнительницы, "прилет" был рядом с домом престарелых.

Известная украинская певица Tayanna (настоящее имя - Татьяна Решетняк) рассказала о "прилете" рядом с ее домом во время массированной атаки россиян на Киев 27 декабря.

В своем Instagram исполнительница опубликовала несколько видео с места событий и попросила о помощи:

"Просто прилетел "шахед". Это какой-то ад. Здесь все еще до сих пор взрывается, потому что дома на газу".

Певица сообщила, что рядом с ее домом вспыхнул пожар из-за попадания "шахеда", и огонь мог перекинуться на соседний дом престарелых, поэтому пришлось эвакуировать пожилых жителей, включая лежачих.

"У меня здесь у дома прям "прилет". И у дома престарелых. Сейчас мы эвакуируем всех дедушек, бабушек. И сейчас очень нужно одежда, обувь, одеяла - все что есть!" - отметила она.

Tayanna уточнила, что все живы, но очень нуждаются в сухих простынях, потому что все намокло.

Напомним, как ранее писал УНИАН, в ночь на 27 декабря Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, одной из основных целей при этом был Киев. Сообщалось, что в целом радиотехнические войска Воздушных сил ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 559 средств воздушного нападения РФ - 40 ракет и 519 БПЛА различных типов.

