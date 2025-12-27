По словам главного разведчика, враг своих планов никогда и не скрывал.

В 2026 году Россия будет пытаться получить полный контроль над Донецкой и Запорожской областями. Об этом в интервью Суспільному сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, планы России четко очерчены: это "попытка получить полный контроль над Донецкой областью, максимальное продвижение в Днепропетровской области и продолжение выполнения операций по Запорожской, Херсонской областях".

Буданов подчеркнул, что враг этого никогда и не скрывал.

"Это основные задачи - вместе с увеличением размеров санитарных (или буферных) зон вдоль границы. Это основные их задачи. В принципе, задача 26-го года - это Донбасс и Запорожская область", - сказал он, добавив, что захватить всю Запорожскую область - это мечта россиян.

Также Буданов сообщил, что мобилизационный план россиян на этот год предусматривал набрать 403 тысячи человек.

"Столько они набрали, если не ошибаюсь, 2 декабря. То есть они выполнят план примерно на 103%. На 26-й год план - 409 тысяч", - отметил он.

По его словам, до этого все годы они свои планы по мобилизации выполняли.

Другие заявления ГУР

Как сообщал УНИАН, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отмечал, что Россия имеет большой дроновый потенциал на следующий год. Он сообщил, что враг наращивает производство ударных беспилотных летательных аппаратов, ложных целей и разведывательных аппаратов. Но это, по его словам, для нас толчок, чтобы усиливать системы ПВО и развивать антидроны.

Он отметил, что война Украины против агрессора показала: наше государство способно быстро развивать новые силы и средства противодействия, которые на сегодня являются передовыми во всем мире.

