История Сергея Тищенко обнажила проблему сверхдлительных ротаций на фронте из-за недостатка личного состава.

Украинский военный, сержант Сергей Тищенко, провел 472 дня подряд на передовой, большую часть этого времени - во влажном подземном бункере под постоянными обстрелами, без доступа к дневному свету и свежему воздуху. Об этом он рассказал уже после возвращения домой под Киевом в интервью The New York Times.

"Я надеялся, что это будет месяц, максимум два. Я не ожидал, что это продлится так долго", - признался военный.

По его словам, длительное пребывание под землей стало тяжелым психологическим испытанием. Эксперты отмечают: такие ротации вредят моральному состоянию военных и могут приводить к выгоранию и росту проблем с личным составом.

Полковник в отставке Владислав Селезнев назвал подобные условия "превышающими человеческую выносливость".

"Это неприемлемо. Должны быть плановые ротации", - заявил он.

"Нас не было кем заменить"

Сергей Тищенко - 46-летний ветеринар, отец пятерых детей, которого мобилизовали в феврале 2023 года. Он служил боевым медиком, а летом 2024 года был переведен в 30-ю бригаду в Донецкой области. Продолжительность новой ротации ему не сообщили.

Сначала он ожидал стандартные 30-40 дней, однако после атаки на позицию в сентябре 2024 года, во время которой погибли его побратимы и не прибыло ни одного подкрепления, стало понятно - замены не будет.

Российские войска сбрасывали гранаты и банки, начиненные взрывчаткой, и даже добрались до края траншеи, которая скрывала бункер.

"Мы все надеялись, надеялись, и это все тянулось и тянулось", - сказал Тищенко. "В конце концов, мы смирились с тем, что, в конце концов, нас могут вывести только тогда, когда закончится война, потому что некому было нас заменить".

С февраля 2025 года из-за усиления атак российских дронов военные фактически перестали выходить из бункера. Маленькое окно пришлось закрыть, чтобы избежать обнаружения. Солнца они не видели месяцами, ориентируясь во времени только по часам и календарям в телефонах.

Снабжение осуществлялось дронами - ночью сбрасывали воду, консервы и аккумуляторы. Порой запасов не хватало.

Мир менялся - бункер оставался

Пока на фронте появлялись северокорейские военные, Украина получала F-16, менялись мировые лидеры - ни одно из этих событий не доходило до бункера. Радиосвязь передавала лишь информацию о роте, без общей картины войны.

Надежда на эвакуацию появилась осенью, но первую попытку сорвала погода. Только со второй попытки сержант Тищенко и еще один военный смогли покинуть позицию. Воин вспоминает:

"Наши ноги были как вата. Мы еле шли, но не останавливались ".

Признание проблемы

Командир бригады Дмитрий Добуш признал, что ротация была "нетипично длинной", назвав военного "настоящим патриотом", но добавил, что в условиях интенсивных боев и нехватки людей такие случаи, к сожалению, случаются.

"К сожалению, таковы реалии нынешнего этапа войны", - признал командир.

Когда Тищенко и его побратим наконец полностью выбрались, первое, что он хотел сделать - помыться и позвонить своей семье. Настоящая встреча состоялась позже, у него дома.

Длительные ротации на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские пехотинцы Денис "Барс" и Дмитрий "К2" вернулись с позиции в районе города Константиновка в Донецкой области, где они держали оборону 130 дней подряд.

Кроме того, воины привезли с собой пленного оккупанта.

А еще ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил двух отважных бойцов, которые непрерывно находились на позиции 165 суток. Это солдат Александр Аликсеенко и младший сержант Александр Тишаев. Они получили от главы государства награду "Крест боевых заслуг".

