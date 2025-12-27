Сколько лет в среднем прослужит OLED-телевизор, прежде чем его придется заменить

По мере приближения к 2026 году рынок телевизоров становится все более запутанным – благодаря инженерному прогрессу и разработке новых типов панелей. Но если вы хотите лучшее изображение, углы обзора, яркость и идеальный черный цвет, OLED-телевизоры – это выбор по умолчанию.

Несмотря на впечатляющее качество, срок их службы по-прежнему вызывает вопросы у покупателей: сколько лет прослужит экран, не потеряв яркость и не получив "выгорание"? Эксперты SlashGear разобрали самые свежие оценки и тесты, чтобы дать актуальный ответ.

Какой ресурс у OLED телевизоров

По данным Sony, OLED-панели должны служить столько же, сколько обычный ЖК-телевизор. TCL оценивает средний срок службы своих моделей в 8–10 лет. Samsung утверждает срок 50 000–100 000 часов просмотра, что при обычной эксплуатации эквивалентно примерно 10–20 годам использования. 

А LG еще в 2016 году заявляла, что их панели могут выдержать 100 000 часов просмотра, что теоретически может означать до 30 лет активного просмотра.

Что же на практике

За последние годы производители разработали технологии, которые смягчают или предотвращают выгорание на OLED-панелях: периодическое обновление пикселей, сброс по всей панели, сдвиг экран и другие методы уменьшают риск. Хотя выгорание все еще может происходить, в обычной домашней эксплуатации оно встречается редко, особенно в современных моделях.

Тесты долговечности показывают интересную картину: специалисты RTINGS в течение трех лет подвергали сотни моделей телевизоров экстремальным нагрузкам, имитирующим годы непрерывной работы, выкрутив яркость на максимум. И, вопреки распространенным опасениям по поводу выгорания, OLED-панели показали самую высокую стабильность среди всех типов панелей. 

В итоге, если вы выбираете телевизор с максимальным сроком службы и цена не является решающим фактором, OLED-модели остаются самым надежным и, пожалуй, самым впечатляющим с точки зрения качества изображения вариантом.

При разумном использовании – без постоянного показа статичных логотипов или интерфейсов – большинство современных OLED-телевизоров вряд ли столкнутся с серьёзными проблемами до тех пор, пока вы сами не захотите обновить устройство на более новую модель.

