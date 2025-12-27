Немецкие войска в Украине: в Бундестаге сделали резкое заявление об отправке миротворцев

Политик заявил, что нет оснований для вклада Германии в поддержание мира, пока РФ не готова к заключению соглашения, которое уважает суверенитет Украины.

Дискуссии об участии Германии в миротворческих силах в Украине после завершения войны являются преждевременными. Об этом заявил лидер парламентской фракции Христианско-социальный союз (ХСС) Александр Хоффманн, пишет N-tv.

"Мы не должны делать второй шаг раньше первого: пока российская сторона не готова к заключению соглашения, которое уважает суверенитет Украины и предлагает перспективу прочного мира, пока нет оснований для вклада Германии в поддержание мира", - сказал он.

По словам Хоффмана, Германия и Европа внесут свой вклад в достижения мира в Украине. Тем не менее, он считает, что сейчас не время обсуждать вопрос о вводе войск в Украину.

В издании отметили, что ранее глава фракции Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфред Вебер поддержал идею отправки немецких войск в Украину для обеспечения мирного урегулирования. Он предложил отправить войска под флагом Европейского Союза.

Какие страны готовы отправить войска в Украину

Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что ряд стран готов отправить свой миротворческий контингент в Украину после завершения войны. По его словам, речь идет о Франции, Германии, Турции и Великобритании.

Подоляк подчеркнул, что международные партнеры должны участвовать в сдерживании России. Он отметил, что Украина не должна нести это бремя на своих плечах.

