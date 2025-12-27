'Будут вещи, которые вызовут недовольство': Зеленский высказался о компромиссах ради мира

Зеленский отметил, что в наработанных документах уже есть компромиссы.

В мирных договоренностях будут вещи, которые вызовут недовольство общества, поэтому необходим диалог, а возможно и референдум и выборы. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам, отвечая на вопрос по поводу того есть ли у него "план Б" в случае, если общество не воспримет результаты его договоренностей с США.

"Давайте прежде всего смотреть на план А - это окончание войны. Сейчас мы имеем прогресс с Соединенными Штатами Америки, но это одна сторона, это мы с американцами. А есть еще и вторая сторона, сложная - американцы с россиянами. Наша задача на сегодня положить все возможности на бумаге, чтобы мы имели и гарантии безопасности, и договоры о восстановлении, и 20-пунктный план. Есть там компромиссные вещи", - подчеркнул он.

При этом президент добавил, что в случае, когда некоторые договоренности будут вызывать недовольство общества, будет разговор.

"Диалог с обществом будет, я считаю, что он уже есть, я открыт к этому", - сказал Зеленский.

По его словам, к нему могут быть привлечены США и "коалиция желающих" относительно гарантий безопасности.

"Я говорил с Марком Рютте, генсеком НАТО, он готов проговаривать даже некоторые детали относительно гарантий от "Коалиции желающих". Я думаю, что все это поможет", - добавил президент Украины.

По его словам, важно, чтобы все были открыты к украинскому обществу.

"В конце концов есть референдум, есть выборы. Есть много инструментов, как общество будет показывать свое законное волеизъявление", - подчеркнул Зеленский.

Украина может утвердить мирное соглашение с РФ на референдуме - что известно

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина может провести референдум, на котором обществу предложат принять решение относительно мирного плана об окончании войны с РФ.

Он добавил, что для проведения референдума Украине необходимо не менее 60 дней, во время которых должно продолжаться прекращение огня. Иначе, проведенный референдум может считаться нелегитимным.

