Попал в фотоловушку: в Одесской области зафиксировали редкого зверя (видео)

Из-за запрета на охоту животное стало чаще встречаться в заповеднике.

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы " (Одесская область" зафиксировали выдру, которая является редким животным.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев. Он обнародовал видео с фотоловушки, на котором можно увидеть указанного зверя. По словам исследователя, из-за запрета охоты выдра стала чаще встречаться в заповеднике.

"Выдра, Lutra lutra - ночной охотник в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", который охотится исключительно на рыбу. Редкий вид животных, который сейчас, когда во время войны отсутствует и запрещена охота вокруг, стал чаще встречаться на маршрутах учета", - отметил ученый.

Что известно о выдре

Выдра речная (европейская, обычная, Lutra lutra) имеет гибкое, удлиненное тело. Ее голова приплюснутая с тупой мордой, хвост сплюснутый, конечности короткие, пальцы соединены плавательными перепонками. Длина туловища самцов может достигать 90 см, самок - 68 см, масса - до 12. Высота в плечах выдры составляет примерно 25-30 сантиметров, длина хвоста - 21-46 см. Интересно, что от потери тепла выдру защищает от 80 до 100 миллионов волосков - от 60 000 до 80 000 волосков на квадратный сантиметр.

Это животное ведет сумеречно-ночной образ жизни. Живет в норе с 1-2 входами, расположенными под водой и над ней. Часто занимает старые ондатровые и бобровые жилища. Питается преимущественно рыбой, хотя поедает также много лягушек, раков, моллюсков и различных водных насекомых. Охотится и на водоплавающих птиц и мышевидных грызунов, в частности водяных полевок. Поймав добычу, выносит ее летом на берег, а зимой на лед. Выдра занесена в Красную книгу Украины.

Охота на выдру разрешается только по лицензиям во время сезона на пушных зверей. Ежегодно в Украине добывают не более 150-200 выдр.

Новости экологии

Напомним, в Одесской области сотрудники Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа зафиксировали сыча домашнего - редкую птицу, которая живет рядом с людьми. Это произошло в селе Андреево-Ивановка Березовского района.

По словам инспекторов, им посчастливилось зафиксировать интересную птицу в темное время суток - присутствие сыча выдал пронзительный вой, смешанный со свистом. Сыч домашний (домовой) - небольшая сова, которая часто селится рядом с людьми. Например, птица обустраивается под крышами домов, на чердаках, в заброшенных постройках или дуплах деревьев. Интересно, что она способна поворачивать голову почти на 270 градусов.

