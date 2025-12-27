Белень публично обратилась к финалистке 'Холостяка', которую не выбрал Цымбалюк

Блогерша отметила, что после проекта личная жизнь налаживается.

Победительница 13 сезона реалити "Холостяк" Инна Белень публично обратилась к финалистке проекта с Тарасом Цимбалюком - Анастасии Половинкиной.

Напомним, вчера, 26 декабря, состоялся финал шоу, во время которого актер подарил Надин Головчук кольцо. А вот другую финалистку, Анастасию, он провел домой. Блогерша в своем Instagram отметила, что смотрела выпуск и решила поддержать Половинкину.

"Если бы я не знала, кто победит, то после сегодняшнего вашего свидания я бы долго думала. Анастасия, как ты раскрылась в последние недели", - написала Инна.

Она также пожелала девушке счастья в личной жизни.

"Желаю, чтобы ты нашла своего человека, который будет ценить тебя просто за то, что ты есть. Потому что ты сильная и крутая. А после проекта личная жизнь налаживается, это проверенный факт", - написала победительница прошлого сезона "Холостяка".

К слову, Инна Белень после завершения шоу недолгое время провстречалась с Александром "Тереном" Будько. Сейчас она в новых отношениях с избранником по имени Иван. Поговаривают, что девушка в положении, но блогерша официально не комментировала эти слухи.

Напомним, недавно победительница "Холостяка-14" Надин впервые вышла на связь после финала.

