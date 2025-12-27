Владельцы популярных Android-смартфонов жалуются на исчезающие фотографии

По сообщениям пользователей Pixel, снимки просто исчезают после съемки, даже если сначала кажется, что фотография была сделана успешно.

На форуме Reddit и в социальных сетях в последние дни участились жалобы владельцев Pixel на работу смартфонов. Модели Google обладают одной из лучших камер в индустрии, но время от времени пользователи замечают, что изображения непонятным образом исчезают с их смартфонов.

На странный баг с камерой обратил внимание портал Android Authority. По сообщениям пользователей, снимки просто исчезают после съемки – даже если сначала кажется, что фотография была сделана успешно. Проблема затрагивает разные модели: от Pixel 8a и 9a до Pixel 9 и Pixel 10

Проблема чаще всего проявляется, когда пользователи делают много снимков за короткий промежуток времени: на экране может появиться уведомление об "обработке" фотографии в фоновом режиме, но затем эти изображения не появляются ни в галерее, ни в облачном хранилище. В некоторых случаях в папках с фотографиями находились файлы размером ноль байт и пометкой "ожидание", что указывает на сбой при записи снимка на телефон.

Жалобы указывают, что потерянные фото могли быть сделаны во время важных событий – путешествий, праздников, концертов – что делает баг особенно неприятным. Пользователи отмечают, что попытки найти их в корзине Google Photos или через другие приложения для просмотра изображений обычно не приводят к успеху.

На данный момент Google официально не комментирует эту ситуацию. Если вы планируете активно фотографировать на Pixel в ближайшие дни, эксперты советуют делать несколько дублей каждого кадра и периодически проверять, действительно ли снимки сохранились на устройстве или в облаке.

