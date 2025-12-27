Украинские дроны еще на три месяца 'закрыли' экспорт бензина и дизеля из РФ

Вывозить дизель из страны-бензоколонки разрешено только его производителям.

Россия продлила временный запрет на экспорт бензина до конца февраля 2026 года, сообщает Bloomberg, ссылаясь на постановление правительства РФ.

Согласно решению правительства, запрет будет касаться всех экспортеров топлива, включая его производителей.

На аналогичный срок российские чиновники продлили запрет экспорта дизельного топлива, судового топлива и других видов газойля. Это ограничение не распространяется на производителей дизеля.

Отмечается, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на российском рынке топлива.

Издание напоминает, что Россия ввела ограничения на экспорт топлива в конце августа 2025 года - после того, как Украина усилила удары дронов по нефтеперерабатывающим заводам и портам от Черного моря до Балтийского побережья. Журналисты отмечают, что результативные удары украинских беспилотников по российским НПЗ привели к кризису на российском рынке топлива, скачку цен на него и временному дефициту.

"Хотя с тех пор ситуация стабилизировалась, цены остаются относительно высокими, а атаки Украины продолжаются", - констатируют журналисты, добавляя, что запрет на экспорт топлива из РФ должен был бы завершиться в конце года.

Атаки Украины на российские НПЗ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 декабря украинские дроны в очередной раз атаковали Волгоградский НПЗ. В результате атаки на одном из крупнейших российских НПЗ начался пожар.

За день до этого украинские пилоты отработали ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов. Как отметили в Генштабе, Новошахтинский завод является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге РФ и непосредственно привлечен к обеспечению вооруженных сил РФ.

14 декабря был нанесен удар по мощностям Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ. В районе цели зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

