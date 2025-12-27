По данным СМИ, следственные действия проходят в Комитете по вопросам транспорта и инфраструктуры.

В Украине разоблачена организованная преступная группа, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным следствия, "участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины".

Детали пообещали обнародовать позже.

Следственные действия НАБУ происходят в Комитете по вопросам транспорта и инфраструктуры, сообщила Суспільному член комитета Юлия Сирко.

Как сообщал УНИАН, недавно детективы НАБУ и САП провели масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Она длилась 15 месяцев, и в результате была задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

В рамках дела были обнародованы записи о коррупции в энергетике. На них люди, которые обсуждают коррупционные дела, обозначены прозвищами: "Карлсон" - бизнесмен Тимур Миндич, "Профессор" - экс-министр юстиции Герман Галущенко, "Тенор" - исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов.

