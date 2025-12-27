'Это может закончиться трагично': военный раскрыл жесткие последствия СЗЧ

Военный отметил, что нехватка личного состава может даже привести к прорыву линии фронта.

Самовольное оставление части (далее СЗЧ - самовільне залишення частини) даже одного военного может повлиять на боеспособность всего подразделения. Об этом рассказал УНИАН военный Третьего армейского корпуса Руслан с позывным "Тренер".

Как военные в СЗЧ влияют на боеспособность подразделения

"Однозначно это влияет на боеспособность подразделения, на морально-психологический дух людей. Если ты сегодня идешь на позиции и задание рассчитано на 20 человек, а у тебя из них 10 ушли в СЗЧ, то ты понимаешь, что его выполнить будет очень сложно. И тогда люди думают: "Он ушел в СЗЧ, а я что - самый "лысый"?". И начинаются сомнения, нехорошие вещи, которые в армии могут закончиться очень трагично", - объяснил он.

Военный отметил, что нехватка личного состава может даже привести к прорыву линии фронта. По его словам, для возвращения позиций часто приходится привлекать дополнительные подразделения, а это серьезные проблемы.

Что стоит знать тем, кто собирается совершить СЗЧ

Также "Тренер" заявил, что у военных в СЗЧ есть только два пути - вернуться на службу в то подразделение, в которое он хочет пойти, или ждать, пока его не поймают, отправят в Военную службу правопорядка, а уже потом в батальон резерва.

"Если в резервном батальоне он откажется служить, то его осудят и отправят в СИЗО, где он будет находиться от трех и более месяцев, а потом попадет в исправительную колонию. Ему там не понравится. Я знаю такие случаи. И он будет звонить и просить, чтобы его забрали. А согласно законодательству Украины, из СИЗО его забрать невозможно. Это можно сделать только после получения приговора и попадания в исправительную колонию. А уже из исправительной колонии у него не будет права выбора, в частности, должности. Ты можешь пойти только в штурмовое подразделение, то есть пойти в "Шквал", где у тебя будут ограничения, в частности, ты не сможешь год ходить в отпуск", - добавил военный.

"Тренер" подчеркнул, что военным, которые хотят совершить СЗЧ, стоит задуматься, хотят ли они провести 4-6 лет в исправительной колонии. По его словам, это поможет военнослужащим принять верное решение.

Военный поделился, что нередко военнослужащие, которые совершили СЗЧ, позже звонят ему и просят забрать их обратно:

"Нередко потом поступают звонки даже среди ночи: "Тренер", забери меня, потому что я тебя слушал вполуха, когда ты рассказывал о последствиях, но думал, что пропетляю, но не получилось". Однако тогда я ничем не могу помочь. Потому что только после приговора суда, когда рекрутинг заедет в колонию, может состояться общение, подходит ли этот человек в бригаду".

Кроме того, "Тренер" рассказал, что в Третьем армейском корпусе отношение к условно-досрочно освобожденным отличается от других подразделений. Он подчеркнул, что для таких лиц не создаются отдельные подразделения "Шквал", а вместо этого их интегрируют в действующие боевые подразделения равномерно.

"И такой человек, попадая в боевой коллектив, тянется к тем побратимам, которые рядом, и не хочет быть хуже них. И такие люди у нас очень быстро меняются к лучшему, что отмечают и их родные", - сказал военный.

Откуда военнослужащие чаще всего сбегают в СЗЧ

Ранее нардеп из фракции "Голос", секретарь комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности и обороне Роман Костенко рассказал, что 80% из тех, кто ушел в СЗЧ, сбежали из учебных центров. Он отметил, что многие из них хотят вернуться уже на тыловые должности или в обеспечение.

Костенко считает, что необходимо выработать четкие правила и не идеализировать ситуацию. По его словам, за СЗЧ нужно наказывать жестче.

