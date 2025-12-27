Настя Половинкина из 'Холостяка-14' растрогала признанием о выборе Цымбалюка

Финалистка сезона показала, как смотрела последний выпуск.

Финалистка 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Настя Половинкина, в пользу которой не сделал свой финальный выбор главный герой проекта Тарас Цымбалюк, вышла на связь с коротким заявлением.

В своем Instagram девушка показалась в компании других участниц 14-го сезона - Юлии Коренюк и Оксаны Шанюк. На опубликованном видео она продемонстрировала, как смотрела финал "Холостяка". Судя по ролику, ей устроили целую вечеринку и преподнесли шикарный букет красных роз.

"Проживать этот день снова - это нелегко. Пока я не хочу это комментировать. Спасибо всем, кто рядом", - коротко подписала видео Настя.

"Холостяк" - финал

Напомним, как писал УНИАН, главный герой 14-го сезона шоу "Холостяк", украинский актер Тарас Цымбалюк, в финале вручил кольцо модели из Хмельницкого Надин Головчук, она и стала победительницей данного сезона.

Девушка уже отреагировала на свою победу в сети и поблагодарила всех за поддержку: "Спасибо всем, кто был с нами".

