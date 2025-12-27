Атакам России на аграрную отрасль нужно противопоставить новую бизнес-модель, - Сергей Касьянов

Сергей Касьянов считает, что для России цель номер один - уничтожить экономику Украины и прежде всего ее основную отрасль - сельское хозяйство.

Российские атаки имеют для Украины долгосрочные физические, финансовые, эмоциональные и психологические последствия. Особенно для аграрной отрасли, которая является основой украинской экономики. Поэтому она нуждается в новой бизнес-модели. Об этом в интервью изданию UNITED24 Media заявил председатель совета директоров агрохолдинга KSG Agro Сергей Касьянов.

По информации издания, одно из животноводческих предприятий холдинга KSG Agrо, которое расположено в прифронтовой зоне Херсонской области, в течение декабря 2025 года стало объектом 3 ракетных атак. После деоккупации этих территорий целью компании стало возрождение животноводческого кластера и полноценное обеспечение региона продуктами питания. На момент открытия на комплексе работало 90 человек. По словам Сергея Касьянова, "это не просто рабочие места - предприятие поддерживает всю цепочку поставок местных фермеров". Работа в прифронтовом регионе требует от людей невероятного мужества и самопожертвования. "С нами работают только герои. Любой день может стать для них последним", - признается руководитель KSG Agrо.

В последнее время российские войска резко активизировали атаки на украинский сельскохозяйственный сектор, уничтожая урожай, технику, охотясь на рабочих с помощью беспилотников. В 2025 году на контролируемых Украиной сельскохозяйственных территориях Херсонской области количество пожаров выросло на 87,5% по сравнению с прошлым годом. А площадь сожженных сельхозугодий увеличилась почти вдвое. Только за декабрь текущего года животноводческий комплекс KSG Agrо на Херсонщине был обстрелян россиянами 3 раза. Непосредственно над предприятием системы радиоэлектронной борьбы обезвредили 11 беспилотников, в том числе 3 БПЛА "Молния", 8 дронов "Мавик" и FPV-дронов.

К счастью, удары пришлись на здания, где на тот момент не было людей и животных. "Это как игра в "морской бой", - комментирует ситуацию Сергей Касьянов, - сегодня удары пришлись на пустые здания. Но в следующий раз все может обернуться катастрофой". Российские атаки - это колоссальный стресс и для людей, и для животных. Они имеют серьезные долгосрочные физические, финансовые и психологические последствия.

Жители Херсонщины пережили 8 месяцев оккупации, но на этом кошмар не закончился. Регион почти ежедневно обстреливается ракетами, беспилотники сбрасывают противопехотные мины на гражданские районы. Нормальная повседневная жизнь практически невозможна, передвижение и пополнение продовольственных запасов связано со смертельным риском.

Местные жители окрестили охоту российских FPV-дронов на людей "живым сафари". Одной из жертв такой охоты стала сотрудница компании KSG Agrо. Женщина погибла, ее муж в тяжелом состоянии попал в реанимацию, двое детей остались без матери. Компания взяла на себя заботу о них. "Они наша семья. Забота о них является нашим приоритетом", - говорит Сергей Касьянов. По его словам, происходящее не совместимо с нормальной жизнью, но у людей нет выхода - им приходится адаптироваться, становиться толстокожими, чтобы выжить. При этом они демонстрируют чудеса героизма. Как, например, один из херсонских фермеров, который обезвредил 200 беспилотников и 5000 мин. Посмертно ему было присвоено звание Герой Украины.

Сергей Касьянов считает, что для России цель номер один - уничтожить экономику Украины и прежде всего ее основную отрасль - сельское хозяйство. Российская агрессия привела к беспрецедентному разрушению окружающей среды, убытки от которого достигли более 142 миллиардов долларов. Взрывы, пожары и утечка химических веществ изменяют структуру почвы, снижают ее плодородие, негативно влияют на здоровье людей. Удары наносятся не только по военным объектам, но и по инфраструктуре продовольственной безопасности: транспорту, зернохранилищам, портам, энергетике.

"Никто не мог представить, что подобное возможно в XXI веке, - признается Сергей Касьянов, - Но люди держатся стойко, потому что другого выхода нет, иначе жизнь была бы невыносимой. Мы верим в будущее. Верим, что когда война закончится, начнется другая жизнь". KSG Agro входит в 5 крупнейших производителей свинины в Украине, а также в 13% украинских предприятий, которые ни разу не останавливали свою деятельность с начала войны. Российским атакам компания противопоставила стратегию адаптации к рискам. На предприятиях устраивают собственные скважины для водоснабжения, устанавливают солнечные батареи и когенерационные установки для автономной работы. Агрохолдинг экспортирует пшеницу, кукурузу и ячмень в Азию и Африку, а выращенный подсолнечник перерабатывается для европейских рынков. Наиболее узким местом в работе агропроизводителей, по мнению Касьянова, остается логистика. Он призывает к разработке совместно с европейскими партнерами нового логистического плана для Украины. "Новая бизнес-модель - это лучше, чем просто давать деньги государству. Мы не нищие. У нас есть продукция, нам просто нужна логистика", - подводит итоги беседы с изданием Сергей Касьянов.