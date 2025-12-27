Главком армии Швейцарии признал, что страна не способна защитить себя от России

Он заявил, что Швейцария самостоятельно отразить крупное нападение не в состоянии.

Швейцария не сможет сама себя защититься от масштабной военной атаки и должна увеличить оборонные расходы на фоне растущей угрозы со стороны России.

Об этом заявил главнокомандующий швейцарской армии Томас Зюссли в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung.

"Что мы не можем, так это отражать угрозы с расстояния или тем более полноценное нападение на нашу страну", - констатировал он.

Видео дня

Зюссли также указал на серьезные проблемы с вооружением швейцарской армии. По его словам, в вооруженных силах сохраняются значительные пробелы с техникой и снаряжением.

"Тревожно осознавать, что в реальной чрезвычайной ситуации только треть всех солдат будет полностью экипирована", - детализировал главком.

"Для меня стало ясно: теперь необходима жестокая честность. Общественность и политики не должны верить в способность армии защитить себя, если это не так", - отметил он.

Почему Швейцария не боеспособна

Он также объяснил, почему Швейцария оставалась до сих пор беспечной по поводу войны. Зюссли отметил, что видит три причины. Во-первых, последняя война на швейцарской земле была почти 180 лет назад. Это была Зондербундская война 1847 года.

"Пэтому у нас нет коллективной памяти о войнах, в отличие, например, от Эстонии или Польши", - считает он.

"Во-вторых, война в Украине многим кажется далекой, но в действительности, между нами и Украиной находятся всего две страны: Венгрия и Австрия",- подчеркнул главком.

И в-третьих, по его словам, существует представление о том, что нейтралитет автоматически обеспечивает защиту, но это исторически неверно.

"Есть несколько нейтральных стран, которые были безоружны и были втянуты в войну. Нейтралитет имеет ценность только в том случае, если его можно защитить оружием", - констатировал он.

Швейцария и война в Украине

Швейцария старается сохранять нейтралитет по вопросу войны в Украине. Она всячески избегает вмешательства в это. Однако осенью прошлого года президент Швейцарии Виола Амхерд выступила за отмену запрета на реэкспорт оружия швейцарского производства на территорию стран, находящихся в состоянии войны, включая Украину. Тогда она заявляла, что такой запрет вредит промышленности и безопасности ее страны.

А летом этого года Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций Евросоюза против России.

