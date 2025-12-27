'Не стоит верить всему': участница 'Холостяка-14' выступила с резким заявлением о шоу

Ольга Дзундза высказалась о победительнице сезона Надин Головчук.

Одна из участниц 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", фитнес-тренер и мастер спорта Ольга Дзундза, выступила с заявлением о том, что в проекте показывают не все, как есть на самом деле.

В своем Instagram в stories Ольга высказалась о победительнице сезона, модели из Хмельницкого Надин Головчук, отвечая на вопрос о том, почему лично она была за нее.

"Вы увидели ее так, как вам ее показали, и это плюс-минус 30% того, что было. Не стоит верить всему, что вам показывают по ТВ. Я тоже ее не понимала. Ровно до Скогура (отель в Карпатах). Там мы уже жили вместе, поэтому она мне открылась совсем другой", - написала Дзундза.

По ее словам, Надин "внимательная, чувственная, ранимая, заботливая, искренне эмоциональная":

"Для меня очень ценны люди, которые говорят все в лицо, не за спиной. Я считаю, что достаточно хорошо разбираюсь в людях. Если бы она была не ок, я бы с ней точно не общалась".

"Холостяк" - финал

Напомним, как писал УНИАН, в финале 14-го сезона шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк выбрал Надин Головчук.

Настя Половинкина, которая тоже дошла до финала, искренне призналась, насколько ей нелегко все это далось.

