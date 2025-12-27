Баба Ванга сделала 6 ужасающих предсказаний на 2026 год: в чем их суть

Ванга также предсказал приход к власти нового российского лидера. Это поднимает вопросы о судьбе Украины в случае падения диктатуры Владимира Путина.

Знаменитая провидица Ванга прославилась точными предсказанияи о том, что ждет человечество в будущем и на 2026 год она сделала пугающие предсказания, включая глобальный конфликт, контакт с инопланетянами и экономический кризис.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Болгарская провидица предрекла бурный год, отмеченный изменением геополитической динамики, климатическим кризисом и развитием искусственного интеллекта, пишет Ddailystar.

Встреча с инопланетянами

Баба Ванга предсказала, что человечество впервые столкнется с внеземным разумом в ноябре 2026 года. Она предполагала, что большой космический корабль войдет в атмосферу Земли, и с землянами может связаться неизвестная цивилизация, уже присутствующая на нашей планете.

Природные катастрофы

Ясновидящая также предвидела природные катастрофы в 2026 году. Однако остается неясным, где именно они произойдут.

Она также предсказывала сочетание землетрясений и извержений вулканов, которое повлечет серьезные последствия на части Земли.

Глобальные конфликты

Баба Ванга предрекла на 2026 год беспорядки. Среди ее самых тревожных предсказаний - начало Третьей мировой войны. Она предсказала крупномасштабную войну, которая разразится в 2026 году с участием ведущих мировых стран.

Предполагается, что этот конфликт распространится по континентам, вызвав период политической нестабильности и эскалацию глобальной напряженности. Сообщается, что Ванга предсказал захват Тайваня Китаем и прямую конфронтацию между РФ и США.

Глобальный финансовый кризис

Эта напряженность может повлечь еще одну беду, которую предсказала Ванга, - глобальный финансовый кризис или сильный экономический спад в 2026 году, который обвалит рынки, взвинтит инфляцию или приведет к краху валюты.

Искусственный интеллект

Некоторые интерпретации предсказаний Ванги предполагают, что она предвидела начало трансформации человечества в 2026 году. Она считала, что следующий год станет поворотным моментом, когда искусственный интеллект навсегда изменит промышленность и повседневную жизнь.

Падение Путина

Баба Ванга также предсказала приход к власти нового российского лидера в 2026 году. Это поднимает вопросы о судьбе Украины в случае падения диктатуры Владимира Путина.

Влиятельная российская фигура, которая должна изменить мировую политику, часто называется "мастером" или мировым лидером. Его приход к власти предсказывается на 2026 год.

Ранее УНИАН сообщал, что Баба Ванга сделала на этот год самое страшное предсказание и в чем оно заключалось.

