Уик-энд в Братиславе: что делать, если вас вдруг занесло в столицу Словакии

По большому счету, надолго в Братиславу туристу и правда смысла ехать нет. Тем более, если у него нет большого личного интереса к культуре страны или не запланированы какие-либо мероприятия. Столица Словакии, как и вся страна, довольно компактная, а потому на то, чтобы осмотреть все основные городские достопримечательности, вполне хватит одного-двух дней. Конечно же, все, кто когда-либо смотрел американскую стереотипную комедию «Евротур», при слове «Братислава» сразу же представляют постапокалиптические картины. Близко ли это к истине, можно запросто узнать за один уик-энд.

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Добираться до Братиславы из Киева на самолете быстро и удобно, ведь на перелет уйдет приблизительно полтора часа. Из столицы Украины туда летают бюджетные авиалинии, а потому не удивительно, что именно Братиславу часто выбирают как перевалочный пункт на пути в другие европейские страны, с которыми у нас пока нет бюджетного авиасообщения.

Главный словацкий аэропорт имени М. Р. Штефаника, также известный как Братислава-Иванка, находится всего в 4 км к востоку от столицы Словакии. Доехать от него до железнодорожного вокзала или же центра Братиславы можно на автобусе №61 меньше, чем за полчаса, и обойдется это в каких-то 90 евроцентов.

Транспорт в Братиславе

К слову, о городском транспорте в Братиславе. Стоимость проезда здесь сравнительно невысокая, как для Европы. Так, по состоянию на начало осени 2018 года, поездка до 15 минут стоила 70 евроцентов, до 30 минут – 90 евроцентов, до 60 минут – 1,2 евро. Такие билеты включали в себя возможность пересадки на другой городской транспорт и проезд в пределах двух городских зон 100 и 101, а это практически весь центр города и окрестности. 60-минутный билет больше, чем на две зоны, обходился в 1,5 евро, а 90-минутный проездной на 5-6 зон - до 2,1 евро. Также можно приобрести проездной на 24 часа – за 3,5 евро на зоны 100 и 101 (этого вполне хватит обычному туристу, ведь даже из аэропорта по такому билету можно доехать). Если есть необходимость – за 6,9 евро можно купить проездной, охватывающий все транспортные зоны Братиславы. Подробнее со схемой общественного городского транспорта можно ознакомиться по ссылке.

Из городского общественного транспорта по Братиславе курсируют автобусы, охватывающие весь город и пригороды, трамваи, которые передвигаются, в основном, по центру, и троллейбусы, которые курсируют по возвышенностям. Трамваи в Братиславе, к слову, бывают довольно старые, прямо как красные у нас в Киеве. А вот метро в Братиславе нет.

К слову, билеты у водителя в Братиславе купить нельзя, это можно сделать только в специальных автоматах на остановках. И пусть вас не вводит в заблуждение возможное отсутствие автомата на нужной стороне остановки. Довольно часто такие автоматы есть только на одной ее стороне, а потому, если вы не увидите его на одной стороне, придется не полениться перейти на противоположную. Ведь без билета вы в автобусе не проедете.

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И еще пару слов о транспортном движении в Братиславе. По сравнению с Украиной, там намного больше разных вариаций светофоров. Поэтому нужно внимательно следить, загорелся ли зеленый свет именно для пешеходов, а не для поворачивающих машин или еще кого-то. Также нужно понять и принять, что простоять на перекрестке, чтобы дождаться «нужного сигнала», придется довольно долго.

В то же время, водители в Братиславе далеко не всегда горят желанием пропускать пешеходов на пешеходных переходах, где нет светофора. В этой связи, перед тем, как переходить дорогу, лучше все же убедиться, что вас пропустят.

Проживание в Братиславе

Цены на жилье для туристов в Братиславе сравнительно недорогие. Столица Словакии город небольшой – ее население составляет чуть больше 400 тысяч человек (около 700 тысяч вместе с пригородами). Поэтому и предложений жилья здесь не так много, как в типичных туристических городах, и нужно немного покопаться, чтобы найти что-то хорошее по приятной цене. Так, например, на популярных сервисах по поиску жилья для путешественников доступны около 200 вариантов размещения – хостелы, отели, частные апартаменты.

Но даже с учетом этого, совсем недалеко от Старого города, примерно в 500-700 метрах, можно найти место в общем номере хостела по цене от 10 евро.

Стоимость одноместного номера в хостелах или отелях попроще в зданиях советского типа приблизительно в 2-3 километрах от центра стартует от 23 евро, а поближе к историческому центру – начиная от 30 евро.

Одноместный номер в отелях категории три звезды поближе к историческому центру Братиславы обойдется в сумму от 45-50 евро, четыре звезды – от 60 евро. Самый простой двухместный номер не в самом центре Братиславы обойдется в сумму от 20 евро, а уже неплохой номер 3-4 звезды, поближе к Старому городу, будет стоить 50 евро и выше.

Где питаться в Братиславе

Цены на еду в Братиславе также довольно приятные. В магазинчиках можно запросто купить полулитровую бутылку минеральной воды за 60 евроцентов, а сэндвич – за 1,5 евро. Кофе с молоком или капучино на вынос можно купить за те же за 1,5 евро, эспрессо будет дешевле.

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К слову, в Братиславе хватает маленьких магазинчиков, которые работают довольно долго, а также конструкций на остановках вроде наших печально известных МАФов с сэндвичами, шаурмой, напитками, мороженым и так далее.

Собственно, на железнодорожном вокзале Братиславы только такие конструкции и есть, плюс, еще парочка забегаловок. А вот сетевых точек питания вроде McDonalds или Subways поблизости нет. Так что, если не хотите рисковать здоровьем, лучше запаситесь едой где-то заранее, а не надейтесь что-то перекусить перед поездом прямо на вокзале.

Стоит отметить, братиславский вокзал - это как раз то место в городе, которое и правда напоминает о фильме «Евротур» - тут несколько депрессивно, так и веет советским духом. Конечно, подальше от центра города еще есть несколько подобных мест, но рядовые туристы, как правило, до них не доходят.

В туристической же части города традиционно собрана самая большая концентрация заведений питания. Большинство из них – это смешанная кухня: привычные всем стейки, бургеры, пиццы и так далее. Даже многие заведения национальной кухни, наряду с местными блюдами, предлагают широкий выбор более популярных кушаний. А вот полноценных заведений с исключительно словацкой кухней в городе не так уж и много.

Если говорить о традиционных словацких блюдах, то здесь много общего с украинской и чешской кухнями, а также ощущается влияние венгерской, австрийской и немецкой кулинарных традиций. Собственно, поэтому словацкие блюда довольно разнообразны.

Визитной карточкой традиционной словацкой кухни считаются первые блюда, причем самые разнообразные - овощные, грибные, мясные, сырные или чесночные супы. В местной кухне присутствуют различные каши, вареные и тушеные овощи, жареное и копченое мясо, а также кисломолочные продукты. Кроме того, в словацкой кухне активно присутствуют соленые и сладкие блюда из муки, в частности галушки, клецки с брынзой и прочее.

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Если говорить о конкретных блюдах, то особо рекомендуется попробовать в Словакии жареную утку с тушеной капустой, чесночную похлебку, смалец со шкварками, галушки, а на десерт - скалицкий трдельник (запеченные на вертеле трубочки из теста с различными присыпками, которые также нередко можно увидеть в Чехии).

Из напитков в Словакии довольно популярны минеральные воды, а также словацкое пиво и вино. Выбор здесь довольно богатый, а цены очень даже приятные.

В среднем, полноценный обед или ужин в Братиславе на одного человека можно уложить в 15 евро, включая напитки. Легкие блюда обойдутся в сумму около 5 евро, супы-галушки - около 7 евро, полноценные мясные блюда с гарниром – около 10-12 евро. Бокал пива стоит, в среднем, 1,5-2 евро, вина – 2-4 евро, популярные коктейли вроде апероль-шприц – от 2,5 евро.

Конечно, это все усредненные цены. Если пройтись немного дальше от центра и найти менее популярные среди туристов места, можно поесть и дешевле. В то же время, в самом центре можно найти и более дорогие заведение.

Сервис в Братиславе зависит от места – можно попасть на очень внимательный персонал, а иногда придется прилично подождать, прежде, чем на вас обратят внимание. В то же время, нельзя сказать, что в Братиславе существует сильная борьба за каждого клиента. Хотя стоит констатировать, что при виде немецкоязычных туристов персонал начинает суетиться несколько активнее.

Особенности языка и национальная валюта

Словацкий язык во многом похож на украинский или чешский, по крайней мере, можно услышать много знакомых слов. Потому многие местные названия и выражения украинцу будет легко понять. Например, vitaje – добро пожаловать, ďakujem – спасибо, dobré ráno – доброе утро, а также dobrý deň, dobrý veče и dobrú noc.

Также в Словакии многие местные жители, особенно в сфере обслуживания, хорошо понимают по-английски и по-немецки. К слову, немецкоязычных туристов в Братиславе едва ли не больше всего. А потому нередко в туристических местах после надписей на словацком идут сначала немецкие, а потом уже английские и другие версии. Понимают здесь и русский, однако, в основном, это те, кто еще застал обязательное изучение русского языка в школах в советские времена. Молодежь все же предпочитает английский или немецкий. Кроме того, многие словаки, как и их бывшие соотечественники чехи, постепенно отходят от всего русского, так как не могут простить советскому режиму преступления против местного населения во времена «Пражской весны». И об этом то и дело напоминают всевозможные мемориалы жертвам коммунистического режима в Братиславе.

В 2009 году Словакия официально перешла на евро, поэтому проблем с расчетами у украинцев здесь не будет. Можно смело брать с собой главную европейскую валюту наличкой или банковскую карточку.

Впрочем, стоит учесть, что не все терминалы для оплаты, особенно в небольших магазинчиках или отелях, здесь принимают украинские карточки с технологией pay-pass. Невероятно, но факт: не только в Словакии, но и, например, в прогрессивных Австрии или Германии, карточки с pay-pass просто не считываются многими терминалами, которые еще не успели адаптировать к новой технологии. Как следствие, нередко при попытке расплатиться карточкой в европейских странах вы получаете сообщение «неправильный пинкод», хотя абсолютно уверены, что вводите правильную комбинацию. Поэтому небольшой совет: во время поездки в Словакию (и Европу в целом) все же лучше не полагаться полностью на карточку, а иметь с собой определенный запас наличных «на крайний случай».

Что посмотреть в Братиславе

Если вы попали в Братиславу на пути в Австрию или другую соседнюю европейскую страну и думаете, как скоротать здесь время, то вам вполне хватит одного дня, чтобы пробежаться по основным достопримечательностям города.

Разумеется, все туристы массово стягиваются в Старый город Братиславы, открывают который Михальские ворота (Michalska brana). Это единственные ворота, сохранившиеся в городе со времен Средневековья. Они были построены примерно в 1300 году и являются одним из старейших зданий города. Конструкция из башни высотой 51 метр с воротами в основании подверглась реконструкции в стиле барокко в середине XVIII века – тогда на ее вершину установили статуя святого Михаила и дракона. В наши дни в башне расположена экспозиция оружия Городского музея Братиславы, где можно ознакомиться с историей укреплений города, их реконструкцией и окончательным уничтожением в XVIII веке, когда они стали «мешать» росту города. Также на шестом этаже башни есть балкон, откуда открывается прекрасный вид на Старый город, Братиславский град и близлежащие районы.

От Михальских врат узкие улочки из цветных домиков с красными крышами, типичными для многих европейских городов, ведут к различным достопримечательностям Братиславы: старая и новая ратуши, невероятной красоты Архиепископский дворец в неоклассическом стиле, фонтан Роланда (он же фонтан Максимилиана) на Главной площади и многие другие городские интересности.

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Здесь же сконцентрировано самое большое количество сувенирных лавок и прочих магазинчиков, где туристы могут купить себе что-то на память или подарки родным-друзьям. К слову, немного в стороне от Главной площади Братиславы есть небольшая сувенирная ярмарка на свежем воздухе. Цены здесь чуточку дешевле, чем в магазинах, хотя выбор поменьше. Но, тем не менее, магнитики и прочая мелочь здесь может стоить на пару евро дешевле.

А еще в Братиславе очень много костелов. Конечно, самый главный из них - Собор святого Мартина (Katedrala sv. Martina). Это крупнейший готический храм Братиславы. Его строительство началось еще в конце XIII века, а завершилось ближе к концу XV века. Последующие пару столетий в соборе проходили коронации императоров Священной Римской империи и Австро-Венгрии. Потом он подвергся разрушениям в результате войн, пожаров, ударов молний, пережил эксперименты с барокко и приобрел свой нынешний облик ближе к концу XIX века.

Помимо прочего, Собор святого Мартина интересен тем, что на соседних к нему пристройках вместо окон нарисованы довольно современные картины. Выглядит это интересно и демократично. Кроме того, с одной из сторон собора есть небольшой уютный скверик, где можно немного передохнуть.

Также в историческом центре Братиславы можно заглянуть в Храм святого Николая, Костел кларисток, Костел святого Стефана и Костел Францисканцев, каждый из которых по-своему интересен. Чуть дальше от центра, как идти в сторону вокзала, есть довольно интересный костел Успения Божией Матери, который так же известен как Блюментальский костел (Blumentalsky kostol), в неороманском стиле. Недалеко отсюда находится еще одно необычное культовое сооружение – Костел святой Елизаветы (Kostol svätej Alžbety), известный как Голубая церковь. Не трудно догадаться, что такое название он получил из-за своего цвета – он полностью небесно-голубой, как внутри, так и снаружи. Это сравнительно «молодое» здание – его построили в начале ХХ века в стиле модерн.

Ну, а главная достопримечательность столицы Словакии – Братиславский град (Bratislavsky hrad). Принято считать, что его первый предшественник на замковом холме возник еще во второй половине 3-го тысячелетия до нашей эры, о чем свидетельствуют многочисленные находки во время раскопок. Старейшие же письменные свидетельства о нем относятся к 907 году. За много веков Братиславский град пережил невероятное количество событий, пока не сгорел в 1811 году и, вопреки всем попыткам улучшить его состояние, более 140 лет не простоял в руинах. Новая история Града началась лишь в 1953 году, когда приступили к его спасению и постепенному обновлению. Реконструкция Братиславского града завершилась в 1968 году, после чего он снова приобрел тот вид, который имел в конце XVIII века.

Лучше всего до Братиславского града идти от Собора святого Мартина по руинам Старых стен города вдоль улицы Staroměstská, а возвращаться можно уже каким-либо другим путем непосредственно через Старый город. Учитывая, что выходов из Братиславского града несколько, вариантов пути тоже хватает, и так даже интереснее.

Пробираться по закоулкам старых укреплений тоже очень даже увлекательно – тут много уютных уголков и есть небольшая смотровая площадка, откуда открывается отличный вид на красные крыши Старого городи и узкую улочку между ними. При этом стоит учесть, что какое-то время придется идти в гору, так что обувь лучше сразу взять поудобнее.

Кстати, на пути к последнему мосту в сторону Братиславского града есть кафешка Kapucíno (улица Kapucínska, 5) с вкуснейшим мороженым, один шарик которого обойдется всего в 1,3 евро. Однако одним мороженым меню заведения не ограничивается, да и посидеть там тоже есть где.

Также на этом пути попадается еще несколько более демократичных и «хипстерских» магазинчиков и кафешек, цены в которых порой дешевле, чем в центре. Так что учтите этот момент, если не любите обедать в самых «горячих» туристических точках.

Наконец, вы попадаете в Братиславский град. Всего у него несколько входных ворот, а точнее четыре – Венские врата, Врата Зигмунда, Врата Леопольда и Ворота Николая, и каждые из них заслуживают того, чтобы пройти через них. Сам Братиславский град представляет собой довольно крупный комплекс из группы зданий, стен-укреплений, сада и парка. Также на его территории есть сразу несколько смотровых площадок, откуда открываются потрясающие виды на город.

Дворцовые помещения Града занимают музеи - народный и фольклорной музыки. И если вход на территорию самого Братиславского града бесплатный, до уже за посещение музеев традиционно нужно будет доплатить.

Особое внимание на территории комплекса стоит уделить Барочному саду, с его ухоженными аллеями, диковинными растениями, пафосными фонтанами и многочисленными статуями пухленьких ангелочков. В весенне-летний период сад особенно прекрасен, ведь цветочное разнообразие здесь способно порадовать глаз даже самого искушенного туриста. А еще здесь можно передохнуть в жаркий день, если, конечно, удастся «отвоевать» у других туристов место в тени.

Кстати, на территории Града очень много «зеленых» зон, хотя нельзя сказать, что на них располагаются так уж много отдыхающих, как это обычно принято в Европе. Также есть детская площадка. Очень хорошая практика, принятая во многих европейских городах. Ведь часть туристов ходят по достопримечательностям с детьми, которые рано или поздно от этого устают и нуждаются в разрядке.

И еще пару слов о других достопримечательностях Братиславы. Ближе всего к историческому центру расположен Дворец Грассалковичей XVIII века, в котором нынче располагается резиденция президента Словакии. У парадного входа за большими коваными воротами выставлен почетный караул, а на площади перед дворцом располагается оригинальный Фонтан мира.

С тыльной стороны резиденции есть уютный парк с ухоженными клумбами и фонтанами. Ну, и так как парк все же находится на территории президентского дворцами, контингент тут вполне приличный, так что здесь можно с удовольствием передохнуть.

Также на территории парка есть еще так называемая Аллея президентов. Одно дерево здесь, например, посадил второй президент Украины Леонид Кучма.

Дальше можно пройтись к Летнему архиепископскому дворцу (не путать с основным Архиепископским дворцом в Старом граде), в котором сейчас располагается аппарат правительства Словакии. Напротив него - парк вокруг Площади свободы (Námestie Slobody). В самом центре находится Фонтан единства, от которого в разные стороны расходятся тропинки. Правда, под конец лета там затеяли реконструкцию, перекопав все вокруг, но прогуляться все равно можно.

Рядом также находится здание Факультета машиностроения Словацкого технического университета. Серое здание геометрической формы с характерными мозаиками было построено в советские время, а потому очень напоминает корпусы киевского КПИ.

Еще дальше находится здание Национального банка Словакии из стекла и бетона. Построено оно было лишь в 2002 году, насчитывает 33 этажа и является одним из самых высоких зданий Братиславы. Рядом с ним установлен так называемый памятник монете биатек - кельтской серебряной монете, которые чеканились на территории Братиславы и ее окрестностей в I веке до н. э.

Второй день в Братиславе можно посвятить поездке в Девин - район на окраине столицы, больше похожий на отдельный пригород. От центра Братиславы ехать сюда минут 15, всего за 70 евроцентов. Лучше всего от центра добираться от остановки Most SNP на автобусе №29 до Štrbská, Hrad Devín (18 остановок). К слову, пусть количество остановок вас не пугает – останавливается автобус практически у каждого столба, поэтому на дорогу уходит не так уж много времени.

Знаменит Девин, в первую очередь, одноименным замком, до руин которого идти от автобусной остановки еще около километра. Указателей здесь хватает, так что заблудиться будет сложно.

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Девинская крепость очень почитается словаками, практически являясь народным символом. За 5 евро можно зайти и побродить по территории крепости, взобраться на стены, откуда открывается прекрасный вид на Австрию, с которой, как известно, граничит Братислава. Однако стоит учесть, что, в зависимости от дня недели и времени года, замок может закрываться довольно рано или не работать вообще. А потому перед визитом все же следует изучить расписание его работы.

Побродить рядом тоже очень даже стоит - тут и отличный вид на сам замок, и на дельту Дуная с лесами, горами и дикими птицами. В жаркое время года эта местность отлично подходит, чтобы сбежать из жаркого города. Есть здесь и несколько памятных знаков, например, памяти расстрелянным жертвам коммунистического режима либо в честь приезда Королевы Великобритании Елизаветы II.

Вообще, по возможности, в эту местность стоит приехать, как минимум, на полдня - побродить везде, устроить пикник и просто отдохнуть от городской суеты. А некоторые смельчаки здесь даже купаются.

Приблизительно в 5 километрах от замка находится гора Девинская Кобыла - вершина Малых Карпат, считающаяся наивысшей точкой Девинских Карпат и Братиславы (высота составляет 514 метров над уровнем моря). Если решитесь идти туда, то стоит рассчитывать время с запасом, ведь ландшафт тут неравномерный.

Сам район Девин достаточно тихий и сонный, кроме туристов людей особо и не встретишь в обычный день. Хотя здесь есть отель, рестораны и даже мини-зоопарк.

Немного о культурной жизни Братиславы

В Братиславе, как и в каждой европейской столице, есть своя культурная жизнь – театр, филармония, опера. К слову, их здания сами по себе также интересны, как исторические достопримечательности.

Заезжают в Братиславу и довольно известные музыканты, которые, например, до Киева доезжают не всегда. Также в городе периодически проводятся музыкальные фестивали и ярмарки.

Ну, и не стоит забывать, что от Братиславы до Вены ехать не больше часа. А в том, насколько насыщенная культурная и развлекательная жизнь в столице Австрии, сомневаться не стоит. Вот и полезный лайфхак тем, кто хочет окунуться в венскую яркую жизнь, но намерен сэкономить на проживании и дороге (как известно, цены в Вене значительно выше братиславских). К слову, в самой Братиславе довольно часто можно заметить афиши мероприятий именно в Вене.

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В целом Братислава город довольно контрастный – здесь есть пафосная и ухоженная историческая часть, но можно встретить и многочисленные пережитки советской эпохи, всевозможные забегаловки и заброшенные дома. Все же Чехия выглядит более европейской и туристической, чем ее бывшая вторая половина - Словакия. И, тем не менее, в Братиславе тоже можно отлично провести время, если вдруг вас туда занесет судьба.

Ярких вам путешествий и не бойтесь открывать для себя что-то новое!

Марина Григоренко