Ставка на запахи: Париж открыл бесплатную необычную достопримечательность

Над проектом работали "французский Бэнкси" и участник группы Daft Punk.

В течение нескольких недель над Сеной возвышалась гигантская чёрная конструкция, которая почти полностью скрывала от глаз самый старый мост Парижа - Пон-Неф. Как пишет The Independent, внутри гостей встречает аромат земли после дождя - влажного камня, старых подвалов и даже легких дымных ноток.

Из яркого набережного пространства посетители попадают в темный проход, где стены украшают подсвеченные фотографии пещер, а низкие электронные звуки создают ощущение, будто сама инсталляция "дышит". При этом под ногами ощущается неровность старинной брусчатки Пон-Нефа, что только усиливает эффект погружения.

Мост превратили в пещеру

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Временная инсталляция получила название Pont Neuf Cavern ("Пещера Пон-Неф"). Её автором стал французский стрит-артист JR, которого называют "французским Бэнкси". Созданная преимущественно из ткани с принтом и воздуха конструкция переосмысливает мост XVII века как искусственную пещеру высотой 18 метров над Сеной.

"Такое ощущение, будто город исчез. Ты знаешь, что река совсем рядом, но на мгновение кажется, что оказался в далеком прошлом", - поделилась впечатлениями 22-летняя студентка факультета искусств из Лиона Леа Мартен.

Речь идет о том, что посетить инсталляцию можно бесплатно и круглосуточно до 28 июня.

Париж, который можно почувствовать по запаху

Одной из главных особенностей проекта стали запахи. Эксперт по ольфакторному искусству Сара Буасс создала две ароматические композиции, использовав геосмин и изоборнеол - соединения, которые ассоциируются с запахом, возникающим, когда дождь падает на сухую землю.

По мере прохождения через инсталляцию ароматы меняются: сначала ощущаются ноты влажной земли и минеральной сырости, а затем - более теплые, дымные и даже слегка животные оттенки.

"Обычно я перехожу этот мост, даже не поднимая глаз. А сегодня я почувствовал камни под ногами. И даже их запах. Это заставляет снова ходить, как в детстве", - рассказал 67-летний пенсионер Мишель Дюпре, выходя обратно на дневной свет.

Музыка от Daft Punk и философский подтекст

Звуковое оформление для инсталляции создал Тома Бангальтер - бывший участник легендарного французского электронного дуэта Daft Punk. Пространство пещеры наполняют низкие раскаты, эхо и пульсирующие звуки.

Пон-Неф, несмотря на название "Новый мост", был построен ещё в 1607 году и сегодня является старейшим мостом Парижа, сохранившимся до наших дней. Инсталляция JR предлагает по-новому ощутить хорошо знакомое место - с помощью слуха, обоняния и осязания.

В то же время проект является данью уважения художникам Кристо и Жанн-Клод, которые в 1985 году обернули Пон-Неф тканью светло-золотистого цвета. Тогда их работу увидели около трех миллионов человек.

Если Кристо и Жанн-Клод "окутали мост светом", то JR, напротив, приглашает посетителей погрузиться в темноту.

"Вы входите в темноту, а выходите на свет с другой стороны", - объяснял сам художник.

Дополненная реальность и "пещера" современности

Посетители также могут воспользоваться смартфонами, чтобы активировать элементы дополненной реальности, созданные в сотрудничестве с технологической компанией Snap. На экранах появляются цифровые летучие мыши, пролетающие через пещеру, силуэты людей оставляют призрачные следы, а в пространстве материализуется танцор.

JR связывает свою работу с аллегорией пещеры Платона, в которой узники принимают тени за настоящую реальность. По мнению художника, современными "стенами пещеры" стали экраны и алгоритмы, которые формируют наше восприятие мира. Впрочем, самое сильное впечатление инсталляция производит даже без использования телефона.

"Это совершенно удивительно, - призналась 34-летняя Надежда Бенали, улыбаясь у искусственных скал. - Парижу нужны вещи, которые заставляют людей остановиться".

По завершении проекта использованную ткань повторно применят или переработают. Искусственная гора исчезнет, автомобильное движение вернется к привычному ритму, а Пон-Неф, переживший Французскую революцию, вновь предстанет перед парижанами и туристами в дневном свете.

Другие новости туризма

Напомним, в Швеции 15 июня запустили новый железнодорожный маршрут, протяженностью почти 600 километров вдоль западного побережья. Для пассажиров это станет настоящей "экскурсией из окна поезда" - во время путешествия открываются разнообразные природные ландшафты и исторические достопримечательности.

Речь идет о прямом сообщении между городом Мальме и столицей Норвегии Осло. Стоимость билетов на весь маршрут в одну сторону начинается от 15,6 доллара. Цена зависит от сезона.

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