Основной целью путешествий иностранцев в нашу страну в 2021 году были отпуск, досуг и отдых.

Глава Государственного агентства развития туризма (ДАРТ) Марьяна Олеськив назвала шесть основных категорий иностранцев, приезжавших в Украину в течение 2021 года.

Соответствующие статистические данные она обнародовала на своей странице в Facebook.

В частности, по словам главы ДАРТ, основной целью путешествий иностранцев в наше государство в 2021 году были отпуск, досуг и отдых. Так ответили треть (29,5%) опрошенных респондентов.

Еще четверть иностранцев (25,9%) приезжали в Украину с деловой целью.

22,4% опрошенных посещали родных и друзей, 11,7% иностранцев приезжали для лечения и оздоровления, 4,6% – на шопинг, а 1,2% путешественников посетили Украину в поисках собственных корней.

При этом Олеськив констатировала, что несмотря на пандемию, сейчас наблюдается положительная динамика роста туризма по сравнению с доковидными временами.

"По такому показателю, как туристический сбор, за первые 9 месяцев 2021 года мы видели рост на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это стало возможным благодаря новым туристическим рынкам – странам арабского залива и, в частности, туристам из Саудовской Аравии. Также активно начал развиваться внутренний туризм", – написала глава Гостуризма.

Читайте такжеВ столице посчитали, сколько гостей посетили главную елку УкраиныВ то же время она отмечает, что прогноз на 2022 год является еще более положительным.

"Ожидаем повторные и первые визиты из стран, которые проявили интерес в 2021 году. К ним присоединятся новые страны. Вырастет и внутренний туризм: новые дороги, хороший асфальт, развитие инфраструктуры, и, соответственно, новые направления для путешествий украинцев", – отметила Олеськив.

Как ранее сообщал УНИАН, туристический сезон 2021 года в Украине запомнился большим интересом со стороны туристов из стран Персидского залива. В частности, туристы из Объединенных Арабских Эмиратов во время пребывания в Украине в 2021 году в среднем тратили $2220 на человека, что является самым высоким показателем среди представителей других стран.