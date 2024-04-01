Украинские беженцы в Румынии получили определенную финансовую поддержку в феврале, но это были выплаты с конца 2023 года.

В 2024 году власти Румынии не выделяли никакой финансовой помощи украинским беженцам, пишет Euractiv со ссылкой на Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям Румынии (IGSU).

Отмечается, что украинские беженцы, ищущие убежища в Румынии, получили определенную финансовую поддержку в феврале, но это были выплаты с конца 2023 года,.

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Относительно расходов за январь и февраль 2024 года IGSU сообщила румынским СМИ, что "были предприняты шаги с высшими структурами для выделения необходимых средств после получения запросов от органов местного государственного управления", однако пока нельзя оценить, когда будут получены запрошенные суммы.

Как отмечает Euractiv, помощь украинским беженцам также была задержана в прошлом году из-за дефицита бюджета, что привело к протестам нескольких десятков украинских беженцев перед Министерством финансов в ноябре 2023 года.

С мая 2023 года правительство Румынии уменьшило помощь до 750 леев (150 евро) в месяц для отдельных лиц и 2000 леев (402 евро) в месяц для семей, с дополнительными 600 леями (120 евро) на человека на расходы на питание. Взрослые должны были быть зарегистрированы в окружных агентствах занятости, муниципалитете Бухареста или трудоустроены в Румынии, а дети должны быть зачислены в школу, чтобы получить право на пособие.

По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на февраль 2024 года в Румынии находилось более 78 тысяч украинцев. На уровне ЕС Румыния занимает восьмое место по количеству украинских беженцев.

Украинские беженцы в Европе

Польское правительство запланировало ряд изменений для беженцев из Украины. Теперь все лица, имеющие временную защиту, смогут изменить его на разрешение временного проживания.

Будапештский транспортный центр (BKK) объявил о продлении бесплатного проезда для беженцев из Украины в общественном транспорте до 30 сентября 2024 года.

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