Рядом с Украиной построят самый высокий подвесной мост в Европе

Мост появится в одном из самых живописных уголков Карпат.

В Румынии подписали контракт на проектирование и строительство подвесного моста через долину реки Ребра возле села Парва (регион Трансильвания), который потенциально может стать одним из самых эффектных туристических объектов страны. Как пишет издание timponline.ro, новое сооружение не только повысит туристическую привлекательность региона, но и поможет популяризировать горные ландшафты Национального парка Роднейских гор.

Согласно проекту, речь идет о пешеходном подвесном мосте, длина которого составит около 620 метров, а максимальная высота – 300 метров. В публикации отмечается, что он может претендовать на статус самого высокого моста в Европе и стать одной из самых зрелищных туристических достопримечательностей Румынии. Общая стоимость инвестиций оценивается в более чем 23,8 млн леев (4,55 млн евро).

О подписании соглашения сообщил мэр коммуны Парва Йоан Стругари. По его словам, новый мост должен стать важным шагом для развития населенного пункта и привлечения туристов. Он подчеркнул, что проект является частью более широкой стратегии развития общины. Как рассказывает чиновник, местные власти стремятся превратить малоизвестное село в привлекательный центр для молодежи и туристов, а также создать пространство для культурных и творческих инициатив.

Видео дня

"Это еще одна осуществленная мечта, которая превратит Парву из населенного пункта, о котором мало кто знал, в привлекательное направление для молодежи", – сказал Стругари.

Также мэр призвал жителей общины поддержать инициативу и присоединиться к её реализации.

"Отсутствие развития со временем приводит к постепенному исчезновению сельских населенных пунктов", – подчеркнул он.

Помимо строительства моста, местные власти планируют провести общественное обсуждение, в ходе которого жители смогут предложить свои варианты названия для будущего сооружения и выбрать лучший из них.

Следует отметить, что новый мост должен появиться совсем рядом с Украиной – примерно в 45 км от нашей границы, в одном из самых живописных уголков румынской части Карпат.

Другие новости туризма

Как писал УНИАН, Исландия стала самой гостеприимной страной для новоприбывших в 2026 году, согласно исследованию William Russell. Здесь 84,2% экспатов имеют работу, а визовая политика соответствует стандартам ЕС, что способствует интеграции мигрантов. Около четверти населения составляют мигранты, а 98% жителей владеют английским языком.

В то же время жизнь в Исландии дорогая, а зимние месяцы с коротким световым днём могут быть сложными.

Вас также могут заинтересовать новости: