Рады каждому: названа самая гостеприимная к мигрантам страна Европы

Около четверти населения лидера рейтинга составляют мигранты, примерно 98% жителей владеют английским языком.

Самой гостеприимной страной для новоприбывших стала Исландия, о чем свидетельствует исследование международной компании William Russell, специализирующейся на медицинском страховании. Как пишет Express, цель исследования – определить самые дружественные и открытые для экспатов страны и города мира в 2026 году.

Отмечается, что Исландия демонстрирует один из лучших показателей интеграции иностранцев в общество. Согласно исследованию, 84,2% экспатов в этой стране имеют работу, а показатель открытости визовой политики соответствует уровню большинства стран Европейского Союза.

Около четверти населения страны составляют мигранты, примерно 98% жителей владеют английским языком. В результате Исландия получила общую оценку гостеприимства 8,94 балла из десяти.

Видео дня

Впрочем, жизнь в этой северной стране имеет и свои недостатки. Стоимость проживания здесь является одной из самых высоких в мире и часто сравнивается со Швейцарией и Сингапуром, особенно в популярном среди экспатов Рейкьявике. Кроме того, зимние месяцы могут быть непростыми: в декабре световой день длится всего около четырёх часов.

Кто ещё попал в список

Второе место занял Люксембург. Значительным преимуществом страны стала большая доля мигрантов – 51,2% населения. Благодаря этому иностранцы попадают в уже сформировавшуюся международную среду. Высокие оценки Люксембург также получил за качество жизни, жилищные условия и социальные показатели.

Неожиданно высокую позицию заняла и Новая Зеландия, которая опередила своего традиционно популярного соседа – Австралию. Хотя доля мигрантов в Новой Зеландии ниже, уровень занятости среди иностранцев там выше, а получить визу обычно проще.

В частности, Новая Зеландия позволяет подавать заявки на получение визы квалифицированным специалистам в возрасте до 55 лет, тогда как в Австралии предельный возраст составляет 45 лет.

Лучший город для жизни экспатов

Если говорить об отдельных городах, то первое место досталось швейцарскому Цюриху. Город получил высокие оценки за безопасность и низкий уровень социальной напряженности.

Несмотря на высокую стоимость жизни, Цюрих остается одним из самых привлекательных направлений для экспатов благодаря конкурентоспособным зарплатам и высоким стандартам жизни.

В то же время Япония и Южная Корея оказались среди аутсайдеров рейтинга, что может свидетельствовать о сложностях с интеграцией иностранцев в этих странах.

В Южной Корее уровень занятости среди мигрантов составляет всего 5,3%, тогда как в Японии этот показатель достигает 2,8%, что свидетельствует о трудностях, с которыми сталкиваются иностранцы при поиске работы.

Директор William Russell Уильям Купер отметил, что популярность страны не всегда означает легкую адаптацию: "Одной из самых больших ошибок экспатов является убеждение, что популярные страны автоматически гарантируют безболезненный переезд. На самом деле больше всего трудностей возникает именно в первые месяцы – при освоении системы здравоохранения и поиске стабильного источника дохода. Подготовка к этому этапу часто важнее, чем выбор самой страны".

Топ-10 самых гостеприимных стран для экспатов в 2026 году

Исландия. Люксембург. Новая Зеландия. Австралия. Швейцария. Ирландия. Колумбия. Чехия. Португалия. Австрия.

Другие новости туризма

Напомним, есть испанский город Картахена с тысячелетней историей, где ужин в ресторане обойдется всего в $12, а вход в античный театр – в $8. Этот портовый город расположен на побережье Мурсии на юге Испании.

Его основали финикийцы, затем здесь господствовали греки, а позже – Рим. Интересно, что массового туризма, превратившего Барселону в сплошной аттракцион с высокими ценами, здесь и в помине нет.

Вас также могут заинтересовать новости: