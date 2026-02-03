Жители Италии назвали свои любимые недооцененные места для отдыха в стране

Когда итальянцам нужен отдых, они обычно отправляются в горы или на залитые солнцем побережья.

Пока переполненные итальянские города вроде Рима или Венеции вводят новые ограничения для туристов, в стране еще есть немало замечательных регионов, где наоборот рады гостям.

Авторы издательства Lonely Planet, проживающие в Италии, назвали свои любимые недооцененные места для отдыха в стране, которые туристам стоит взять на заметку в 2026 году.

"Когда итальянцам нужен отдых, они обычно отправляются в горы или на залитые солнцем побережья, чтобы освежиться. Здесь шесть авторов Lonely Planet, проживающих в Италии, рассказывают о местах, куда они сбегают летом, чтобы насладиться простыми радостями, такими как плавание, пешие прогулки, вкусная еда и культурные достопримечательности, без толп туристов", – отмечают авторы подборки.

6 недооцененных мест, которые обожают местные жители

1. Флегрейские поля

Вирджиния ДиГаэтано, живущая в Риме, любит посещать вулканический архипелаг Кампи Флегреи к западу от Неаполя.

"Местные жители очень гордятся Кампи Флегреи и сделают все возможное, чтобы вы почувствовали себя желанным гостем. Здесь царит настоящее чувство общности и семьи, чувствуешь себя как дома. Кампи Флегреи известны уникальным сейсмическим явлением, называемым брадисейсмом, – постоянным потоком магмы под поверхностью, который движет землей подобно волнам. Я чувствовала там много толчков, но каждый город к этому готов, и каждый местный житель – эксперт, поэтому я знаю, что я в надежных руках", – делится она впечатлениями.

При этом автор особенно советует побывать в Байя-Соммерса, чтобы увидеть прекрасно сохранившиеся римские виллы в единственном в мире подводном археологическом парке.

2. Генуя

Американский автор Кевин Рауб, живущий в Болонье, любит Геную за ее утентичность.

"Перенасыщенные туристами места Италии почти невыносимы с точки зрения сохранения аутентичности, но эта бывшая морская республика – незаслуженно забытый аутсайдер. Средневековый центр исторического порта – это богатое полотно из плотных улиц и каруджи – узких средневековых лигурийских переулков – наполненных портовой жизнью, превосходной гастрономией, торговцами с многовековой историей, проститутками, приезжими и ремесленниками. Это настоящий итальянский город, который не знает, как угодить состоятельным туристам", – рассказывает он.

При этом гурманам он советует попробовать в Генуе редкое блюдо мандилли де Саэа (тонкие слоистые листы пасты, сложенные друг на друга и обильно смазанные песто), которое часто подают по специальному предложению в La Cantina Clandestina. Чтобы попробовать знаменитую генуэзскую фокаччу, стоит отправиться в пекарню Antico Forno della Casana, спрятанную в узком переулке.

3. Гаэта

Итальянская журналистка Федерика Бокко выбирает для пляжного отдыха уютный приморский городок Гаэта.

"Мне посчастливилось жить в Риме, но я скучаю по многим вещам из Неаполя, места, где я выросла, включая море и теплоту местных жителей. Каким-то образом я нашла и то, и другое на полпути между двумя городами, в приморском городке Гаэта. Хотя административно Гаэта является частью Лацио, она излучает неповторимую энергию Кампании. Море здесь великолепно, морепродукты восхитительны, а местные жители говорят на неаполитанском диалекте (и болеют за футбольную команду "Наполи"). Это почти как дома", – отмечает она.

4. Гарфаньяна, Тоскана

Автор путеводителей Анджело Зинна из Флоренции обожает этот районе на севере Тосканы, известной покрытыми виноградниками холмами, сокровищами эпохи Возрождения и средневековыми деревушками.

"Мало кто из посетителей знает, что помимо искусства, вина и живописных сельских пейзажей, регион может похвастаться цепью суровых вершин, где вас ждут отличные возможности для пеших прогулок. Район Гарфаньяна на севере Тосканы является домом для Регионального парка Апуанских Альп – богатого мрамором природного заповедника, пересеченного крутыми, труднодоступными тропами, которые местные жители любят преодолевать по выходным", – отмечает он.

Особенно эксперт советует совершить подъем на гору Монте-Тамбура (1891 м) по историческому маршруту Виа Ванделли, который когда-то соединял города Модена и Масса. Это требует определенной выносливости, но на вершине туристов ждут захватывающие виды на средиземноморское побережье и Апеннины, разделяющие Тоскану и Эмилию-Романью.

5. Вальсезия, Пьемонт

Писательница из Турина Бенедетта Геддо называет одним из своих любимых регионов для горного отдыха в Италии именно Вальсезию, расположенную в самой северной части провинции Верчелли в Пьемонте вдоль реки Сезия. Она находится в тени Монте-Розы, второй по высоте вершины Альп, а это значит, что куда бы вы ни посмотрели, вас окружают потрясающие виды.

"Независимо от того, приезжаете ли вы на летний отдых на природе с пешими прогулками, велопрогулками и водными видами спорта, или на зимний отдых на снегу на одном из курортов горнолыжного района Монтероза, Вальсезия предлагает спокойный, расслабляющий темп жизни. Очаровательный город Варалло предлагает множество удобств, включая рестораны, бары, пляж на берегу реки, художественную галерею и Сакро Монте ди Варалло, средневековый монастырский комплекс, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, известный своим символическим значением, умелой интеграцией в окружающую природу и хранением важных произведений искусства", – рассказывает она.

6. Северо-восточная Сицилия

Переводчик и писательница из сицилийского Рипосто Сара Мостаччо говорит, что Северо-восточная Сицилия предлагает великолепный выбор гор, средневековых деревень и прекрасных пляжей, до которых легко добраться на машине. Этот менее посещаемый туристами уголок Сицилии расположен вокруг гор Неброди.

"Летом я люблю совершать пешие прогулки по сицилийскому лесу Боско ди Малаботта, красивой и очаровательной природной зоне. Обычно я останавливаюсь в Монтальбано Эликона, восхитительной средневековой деревне, над которой возвышается швабско-арагонский замок. Мне нравится бродить по узким улочкам деревни, открывая для себя маленькие церкви и барочные дверные проемы по пути. Для пляжного отдыха проедьте 30 минут на север до Тиндари на Тирренском побережье. Здесь вы найдете потрясающие озера Маринелло и пляжный заповедник с кристально чистой водой, идеально подходящей для купания. С вершины скалы, в святилище Мадонны дель Тиндари, открывается захватывающий вид на озера. Неподалеку можно осмотреть хорошо сохранившиеся руины древнего Тиндари с его впечатляющим греческим театром, который служит напоминанием о богатой истории острова", – поделилась эксперт.

Отдых в Италии – советы туристам

