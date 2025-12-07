Британский путешественник пообещал никогда более не возвращаться в этот город.

Бенидорм - популярный пляжный курорт в Испании, расположенный между Валенсией и Аликанте. Тысячи туристов бывают здесь ежегодно. Но далеко не все возвращаются домой с приятными впечатлениями.

Британский ютубер Just Deano, который ведет канал о еде и туризме, в своем недавнем видео остро раскритиковал Бенидорм, назвав его "адом на Земле".

Признав, что многим туристам этот курорт может нравиться, сам Дино был шокирован тем, с чем ему пришлось столкнуться в течение недели отдыха.

"Я видел драки, меня сотни раз на этой неделе спрашивали, хочу ли я наркотики, сотни раз. Я видел карманников, я видел мошенников, по моему мнению, это просто ужасное место, и я лично не вернусь туда с камерой", - сказал блогер.

По словам Дино, он жил в неплохом отеле, но как только он выходил на улицу, как становился свидетелем драк, карманных краж и других преступлений.

"Я никогда никому не рекомендовал бы приезжать в Бенидорм самостоятельно. Вы слишком уязвимы. Я лысый мужчина ростом 183 см и весом 114 кг, и все еще есть люди... Меня ударили по затылку, я не знаю, было ли это кулаком, бутылкой, битой, палкой, я не знаю, что это было, но как только я обернулся, там была только группа парней, которые смеялись", - вспоминает путешественник.

Как для британца, цены в испанском Бенидорме были для Дино очень низкими. Но блогер убежден, что эта экономия не стоит всех сопутствующих рисков.

"Дешевое пиво, пинта (примерно пол-литра - УНИАН) за 1 евро, пинта по 2 евро, пинта по 1,50 евро, счастливый час в каждом пабе. Неужели все так прекрасно? Нет. Ответ - нет. Я нигде не пил приличной пинты пива, где бы я ни был", - пожаловался путешественник.

В комментариях Дино получил кучу критики. Люди уверяли, что Бенидорм - замечательное место, и ничего подобного, что описал блогер, там нет. Через некоторое время блогер записал отдельное видео, в котором пожаловался на хейт из-за его ролика о Бенидорме.

