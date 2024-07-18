Туристам, которые стоят в очереди на Акрополь, раздают бесплатную воду.

Министерство культуры Греции приказало закрывать знаменитый Афинский Акрополь на несколько часов в середине дня из-за экстремальной жары в стране. Об этом сообщает Independent.

По прогнозам метеорологов, горячий воздух из Африки будет продолжать печь Грецию еще несколько дней - по крайней мере до воскресенья. Пик волны жары приходился на среду и четверг с максимальными температурами до 43 градусов по Цельсию.

Власти закрыли знаменитый Афинский Акрополь, крупнейшую культурную достопримечательность страны, с полудня до 5 вечера. Тем временем греческие муниципалитеты сделали доступными для общественности обычно закрытые помещения с кондиционерами. Людей также призывают избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы дня и часто пить воду.

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Туристы, которые надеялись посетить храм Парфенон на вершине Акрополя, в среду стояли в очереди с самого утра. Красный Крест раздавал охлажденную бутилированную воду и информационные листовки тем, кто ждал в очереди.

"Мы сделали это и быстро вышли, а теперь собираемся немного проветриться, немного выпить и наслаждаться днем. Но там жарко, это действительно так. Если ты не придешь подготовленным, ты сильно вспотеешь", - сказал американский турист после посещения Акрополя.

В соседней Албании жара заставила правительство изменить рабочие часы для государственных служащих, а некоторым разрешили работать дома. В Италии власти добавили Палермо на Сицилии в список 13 городов с предупреждением о серьезной жаре, поскольку весь итальянский полуостров охватила та же волна жары.

В Вероне, где температура колебалась около 35 C, спринклеры в общественном парке использовали для опрыскивания прохожих во второй половине дня, а туристов призывали пользоваться общественными фонтанами. Листовки рекомендовали пожилым людям оставаться дома в самое жаркое время суток, а для экстренных ситуаций была создана круглосуточная горячая линия, сообщают местные СМИ.

Жаркие сухие условия также спровоцировали лесные пожары: пожарные и самолеты, сбрасывающие воду, борются с несколькими пожарами в Греции, в том числе крупным в сосновом лесу в Коринфе на юге Греции.

Жара в Европе

Как писал УНИАН, в Украине ожидают еще одну волну сильной жары. Синоптик Наталья Диденко говорит, что Украина пережила пик жары, и уже с 18 июля кое-где начнется некоторое снижение температуры. Однако прогнозы указывают на то, что вскоре придет новая волна жары.

Также мы рассказывали, что экстремальная жара поражает страны по всей планете. По данным климатической службы Европейского союза Copernicus, каждый из последних 13 месяцев был самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура за предыдущие 12 месяцев также была по меньшей мере на полтора градуса выше, чем средняя доиндустриальная температура 1850-1900 годов. Как сообщается, жара в начале лета является частью тенденции к потеплению. Она ставит под угрозу жизни людей по всему миру.

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