Заведение выкупила сеть кофеен, теперь интерьеры полностью переделают, убив дух старого кафе.

В Испании закрывается легендарное кафе Gijón, в котором за 137 лет его работы бывали многие знаменитости, включая художника Пабло Пикассо, актрису Софи Лорен и писателя Эрнеста Хемингуэя. Об этом пишет Bild.

"Это старое кафе было гораздо больше, чем просто заведение с чашками, столами и стойкой: это было место искусства, литературы, политики. Тот, кто переступал порог, словно попадал в другой мир. Здесь сидели все: писатели, художники, политики, философы, тореадоры, голливудские звёзды и туристы", – пишет издание.

Gran Café de Gijón открылось в 1888 году в классическом для того времени стиле — с мраморными столами, зеркалами и красными бархатными шторами. Со временем заведение стало популярным среди творческой элиты Мадрида.

Время шло, сменялись эпохи, а изначальный интерьер с бархатно-винтажной атмосферой оставался, превратившись в одну из главных "фишек" кафе.

Однако ничто не длится бесконечно. Эпохе Gran Café de Gijón пришёл конец. Испанская сеть кафе Cappuccino выкупила заведение и планирует переоткрыть его в начале 2026 года уже под новым названием. Интерьер заведения модернизируют, что, вероятно, убьет его особую атмосферу, хоть новые владельцы и обещают сохранить дух легендарного кафе.

