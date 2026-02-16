В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами

Гастрономический туризм выходит на новый уровень. В мире все большую популярность набирает так называемый "grocery tourism", подразумевающий поездки в другие страны с целью покупок продуктов в местных супермаркетах.
Как пишет Daily Mail, этот феномен, известный как "продуктовый туризм", за последний год вырос в геометрической прогрессии и теперь считается одним из главных туристических трендов 2026 года. Люди отправляются за покупками как для того, чтобы питаться доступными местными продуктами во время отдыха, так и чтобы забрать их домой.
Новое исследование гостиничного гиганта Hilton показывает, что аж 77% путешественников активно участвуют в этом тренде, а 35% отдыхающих планируют походы в супермаркеты во время своей следующей поездки.
Почему продуктовый туризм стал так популярен
Основным толчком к развитию этого тренда аналитики называют бум Airbnb, когда туристы получают кухни, где могут готовить еду с нуля – часто используя свежие местные продукты с фермерских рынков, магазинов шаговой доступности и сетевых супермаркетов.
Но даже для тех, кто остановился в отеле, поход в ближайший магазин – прекрасная возможность посмотреть местные товары и запастись региональными закусками, недорогим алкоголем и необычными продуктами.
В последнее время продуктовый туризм, также называемый "супермаркетным туризмом", стал самостоятельным трендом в социальных сетях, где тысячи людей демонстрируют целые тележки покупок – от ланч-боксов на вынос и носков за пару долларов в Японии до свежих сыров, мясных деликатесов и косметики во Франции.
Самые популярные супермаркеты в разных странах мира
- США: Trader Joe's, Walmart.
- Япония: 7-Eleven, FamilyMart, Lawsons.
- Ирландия: SuperValu.
- Франция: Monoprix.
- Испания: Mercadona.
- Германия: REWE, ALDI, EDEKA .
- Австрия: BILLA Plus.
- Италия: Eataly.
- Нидерланды: Albert Heijn.
- Польша: Żabka.
- Греция: A.B. Vassilopoulos.
- Израиль: Shufersal.
- Марокко: Marjane.
- Южная Африка: Woolworths.
- Таиланд: Big C, 7-Eleven Thailand.
- Австралия: Coles.
- Сингапур: Don Don Donki.
Примечательно, что в Украине и некоторых странах-соседях подобные тенденции наблюдались уже на протяжении десятилетий. С одной стороны, украинцы уже давно привыкли питаться за границей продуктами из супермаркетов, ведь есть три раза в день в ресторанах выходит дорого, особенно с курсом евро 52. С другой стороны, наши соседи из Молдовы годами ездят в Украину за покупками, затариваясь сырами, колбасами и многими другими продуктами. Наиболее ярким примером являются супермаркеты в пограничном Могилев-Подольском.
Лучшие страны мира для гурманов
Как сообщал УНИАН, ранее греческую кухню признали самой вкусной в мире – она сместила с первого места многолетнего лидера, итальянскую кухню.
Впрочем, этот факт не отменяет того момента, что ежегодно миллионы туристов отправляются в Италию, чтобы отведать местные гастрономические чудеса. Не просто так же в конце 2025 года в ЮНЕСКО официально признали итальянсую кухню культурным наследием всего человечества. При этом в разных регионах есть свои кулинарные особенности, достойные внимания.
