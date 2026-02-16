В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами

Все больше туристов отправляются "за продуктами" в супермаркеты других стран.

Гастрономический туризм выходит на новый уровень. В мире все большую популярность набирает так называемый "grocery tourism", подразумевающий поездки в другие страны с целью покупок продуктов в местных супермаркетах.

Как пишет Daily Mail, этот феномен, известный как "продуктовый туризм", за последний год вырос в геометрической прогрессии и теперь считается одним из главных туристических трендов 2026 года. Люди отправляются за покупками как для того, чтобы питаться доступными местными продуктами во время отдыха, так и чтобы забрать их домой.

Новое исследование гостиничного гиганта Hilton показывает, что аж 77% путешественников активно участвуют в этом тренде, а 35% отдыхающих планируют походы в супермаркеты во время своей следующей поездки.

Почему продуктовый туризм стал так популярен

Основным толчком к развитию этого тренда аналитики называют бум Airbnb, когда туристы получают кухни, где могут готовить еду с нуля – часто используя свежие местные продукты с фермерских рынков, магазинов шаговой доступности и сетевых супермаркетов.

Но даже для тех, кто остановился в отеле, поход в ближайший магазин – прекрасная возможность посмотреть местные товары и запастись региональными закусками, недорогим алкоголем и необычными продуктами.

В последнее время продуктовый туризм, также называемый "супермаркетным туризмом", стал самостоятельным трендом в социальных сетях, где тысячи людей демонстрируют целые тележки покупок – от ланч-боксов на вынос и носков за пару долларов в Японии до свежих сыров, мясных деликатесов и косметики во Франции.

Самые популярные супермаркеты в разных странах мира

США: Trader Joe's, Walmart.

Trader Joe's, Walmart. Япония: 7-Eleven, FamilyMart, Lawsons.

7-Eleven, FamilyMart, Lawsons. Ирландия: SuperValu.

SuperValu. Франция: Monoprix.

Monoprix. Испания: Mercadona.

Mercadona. Германия: REWE, ALDI, EDEKA .

REWE, ALDI, EDEKA . Австрия: BILLA Plus.

BILLA Plus. Италия: Eataly.

Eataly. Нидерланды: Albert Heijn.

Albert Heijn. Польша: Żabka.

Żabka. Греция: A.B. Vassilopoulos.

A.B. Vassilopoulos. Израиль: Shufersal.

Shufersal. Марокко: Marjane.

Marjane. Южная Африка: Woolworths.

Woolworths. Таиланд: Big C, 7-Eleven Thailand.

Big C, 7-Eleven Thailand. Австралия: Coles.

Coles. Сингапур: Don Don Donki.

Примечательно, что в Украине и некоторых странах-соседях подобные тенденции наблюдались уже на протяжении десятилетий. С одной стороны, украинцы уже давно привыкли питаться за границей продуктами из супермаркетов, ведь есть три раза в день в ресторанах выходит дорого, особенно с курсом евро 52. С другой стороны, наши соседи из Молдовы годами ездят в Украину за покупками, затариваясь сырами, колбасами и многими другими продуктами. Наиболее ярким примером являются супермаркеты в пограничном Могилев-Подольском.

Лучшие страны мира для гурманов

Как сообщал УНИАН, ранее греческую кухню признали самой вкусной в мире – она сместила с первого места многолетнего лидера, итальянскую кухню.

Впрочем, этот факт не отменяет того момента, что ежегодно миллионы туристов отправляются в Италию, чтобы отведать местные гастрономические чудеса. Не просто так же в конце 2025 года в ЮНЕСКО официально признали итальянсую кухню культурным наследием всего человечества. При этом в разных регионах есть свои кулинарные особенности, достойные внимания.

