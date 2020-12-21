По словам министра, решение еще могут изменить.

Украина пока не будет закрывать авиационное сообщение с Великобританией из-за сложившейся там ситуации с мутацией коронавируса. Ранее сегодня в офисе президента прогнозировали, что будет принято другое решение.

Об этом в соцсети сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также объяснил, почему власти приняли именно такое решение.

Читайте такжеУкраинцам посоветовали воздерживаться от поездок в Британию из-за вспышки нового типа коронавируса

"Мы имеем визовый режим с Великобританией, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за рубежа домой на рождественские каникулы", - написал Криклий.

Власти, по его словам, будут вести мониторинг ситуации с коронавирусом в Великобритании и могут изменить решение в случае необходимости.

Мутировавший коронавирус в Британии: что известно

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Юрий Годован