Украина пока не будет закрывать авиационное сообщение с Великобританией из-за сложившейся там ситуации с мутацией коронавируса. Ранее сегодня в офисе президента прогнозировали, что будет принято другое решение.
Об этом в соцсети сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Он также объяснил, почему власти приняли именно такое решение.
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"Мы имеем визовый режим с Великобританией, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за рубежа домой на рождественские каникулы", - написал Криклий.
Власти, по его словам, будут вести мониторинг ситуации с коронавирусом в Великобритании и могут изменить решение в случае необходимости.
Мутировавший коронавирус в Британии: что известно
- 14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее.
- 15 декабря опасность от нового штамма коронавируса оценили в ВОЗ.
- 20 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что новый вид вируса может быть на 70% более заразным.
- После этого ряд стран приняли решение ограничить сообщение с Британией.
- Тем временем стало известно, что более заразный вид коронавируса появился в Великобритании еще в сентябре и активно начал распространяться с середины ноября.
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