На данный момент в Кабинете министров проходят "экстренные консультации" по этому поводу.

В ближайшее время Украина может приостановить авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением там нового штамма коронавируса.

Читайте такжеВ ВОЗ объяснили, что могло стать причиной мутации нового коронавируса в БританииОб этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "Страна".

"Тем более, что целый ряд европейских стран уже приняли решение об ужесточении (правил въезда/выезда)", – сказал он.

На данный момент в Кабинете министров проходят "экстренные консультации" по этому поводу.

"Министр здравоохранения Степанов актуализировал информацию и предложил обдумать возможность ограничения полетов. Министру инфраструктуры Владиславу Криклию предложено в максимально короткие сроки дать математику: что и как у нас в аэропортах. Несомненно, ограничения будут. Это же безопасность", – заявил Подоляк.

Мутировавший коронавирус в Британии: что известно

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Автор: УНИАН