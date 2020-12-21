В ближайшее время Украина может приостановить авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением там нового штамма коронавируса.
Читайте такжеВ ВОЗ объяснили, что могло стать причиной мутации нового коронавируса в БританииОб этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "Страна".
"Тем более, что целый ряд европейских стран уже приняли решение об ужесточении (правил въезда/выезда)", – сказал он.
На данный момент в Кабинете министров проходят "экстренные консультации" по этому поводу.
"Министр здравоохранения Степанов актуализировал информацию и предложил обдумать возможность ограничения полетов. Министру инфраструктуры Владиславу Криклию предложено в максимально короткие сроки дать математику: что и как у нас в аэропортах. Несомненно, ограничения будут. Это же безопасность", – заявил Подоляк.
Мутировавший коронавирус в Британии: что известно
- 14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в стране выявили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее.
- 15 декабря опасность нового штамма коронавируса оценили в ВОЗ.
- 20 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что новый вид вируса может быть на 70% более заразным.
- После этого ряд стран приняли решение ограничить сообщение с Британией.
- Тем временем стало известно, что более заразный вид коронавируса появился в Великобритании еще в сентябре и активно начал распространяться с середины ноября.
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