У Британии есть увлекательная мрачная история.

В Великобритании находятся одни из старейших сохранившихся зданий в мире, многие из которых несут на себе наследие болезненного прошлого.

Издание Daily Mail пишет, что в преддверии Хэллоуина исследование QR Code Generator назвало самые популярные места в Британии, где можно встретить привидений.

Лондонский мост

Лондонский мост - бывшее место публичных казней - был признан самым популярным местом в Великобритании, где обитают призраки.

История оригинального Лондонского моста восходит к римским временам, и на протяжении веков мост строился и перестраивался в различных вариантах. До 17 века головы "предателей" выставлялись на мосту в качестве предупреждения.

Это культовое туристическое место, которое известно сообщениями о паранормальных явлениях, а некоторые местные жители утверждают, что ночью видели призрачные фигуры вдоль реки Темзы. В 2007 году во время строительства London Bridge Experience была обнаружена бывшая яма для захоронения жертв чумы, содержащая сотни скелетов. Некоторые из найденных черепов имели отверстия, что позволяет предположить, что они могли быть насажены на колья.

Эдинбургский замок

Эдинбургский замок занял второе место в рейтинге самых популярных мест с привидениями и часто считается одним из самых "призрачных" мест Шотландии.

Как военная крепость, Эдинбургский замок был свидетелем некоторых из самых жестоких и ужасных событий в истории Шотландии. Посетители и сотрудники замка утверждают, что видели привидения и тенистые фигуры, прогуливаясь по туристической достопримечательности.

Лондонский Тауэр

Лондонский Тауэр - одно из самых известных в истории мест казней и заключения, и в этом районе было зарегистрировано множество случаев появления призраков. Посетители и церемониальные стражники сообщают, что слышали необъяснимые звуки и испытывали леденящее чувство во всем историческом замке.

Самым известным призраком является королева Анна Болейн, которая была обезглавлена на Тауэр-Грин в 1536 году.

Хэмптон-Корт

Ходят слухи, что в Хэмптон-Корте обитают призраки двух бывших жен Генриха VIII - Джейн Сеймур и Кэтрин Говард. Посетители и персонал часто сообщают о паранормальных явлениях в этом знаковом памятнике эпохи Тюдоров, настолько часто, что одна из комнат дворца получила название "Призрачная галерея". Жуткое явление также было запечатлено на камерах видеонаблюдения, что сделало дворец одним из самых "призрачных" мест Лондона.

Уайтчепел

Уайтчепел тесно связан с Джеком Потрошителем, который в 1888 году убил в этом районе нескольких женщин. Среди мест, где, по преданию, обитают призраки, - паб "Ten Bells", где в последний раз видели жертв Джека Потрошителя, и Митре-сквер, где, как говорят, в годовщину убийства светятся булыжные камни.

В этом районе также находится историческое здание на Кейбл-стрит, которое когда-то было викторианским моргом.

Кладбище Хайгейт

Кладбище Хайгейт, известное как место упокоения таких влиятельных личностей, как Карл Маркс и Кристина Россетти, является предметом многочисленных фольклорных мифов, в том числе о вампире Хайгейта.

Готическая архитектура кладбища, его заброшенность после Второй мировой войны и легенды о культовой деятельности способствовали появлению паранормальных историй и сообщений о призрачных фигурах, женщине в белом и даже крылатом существе в 1970-х годах.

Йоркский собор

Йоркский собор известен как одно из самых "призрачных" зданий Йоркшира. Впечатляющий собор 7 века широко ассоциируется с готической эстетикой, и в здании были зарегистрированы случаи появления призраков.

Посетители сообщали о призрачных явлениях и необъяснимых явлениях, включая римских солдат в крипте, монахов, скользящих по проходам, и морского офицера, появившегося перед молодой женщиной незадолго до своей смерти.

Пещеры Числехерст

Пещеры Числехерст были названы восьмым самым популярным местом в Великобритании, где обитают привидения. Искусственные пещеры в графстве Кент на протяжении многих лет были предметом множества историй о привидениях, особенно о знаменитом призраке Белой Дамы.

Шэмблс

Прогуливаясь по узким извилистым улочкам средневекового района Шэмблз в Йорке, чувствуешь себя как будто вернулся в прошлое. Когда-то эта улица была открытой скотобойней и мясным рынком и упоминается в "Книге Страшного суда" Вильгельма Завоевателя. По сообщениям, в витринах магазинов вдоль улицы видели призрачные фигуры и привидения.

Замок Уорик

Занимающий 10-е место в рейтинге замок Уорик 11 века был предметом множества историй о привидениях, в том числе сообщений о большом черном псе с светящимися красными глазами. Сам замок был построен в 1068 году, и его выживание в различных конфликтах и переменах судьбы способствовало его легендарному статусу и связанным с ним историям о привидениях.

В частности, подземелья замка хорошо известны своим жутким присутствием. Многие посетители утверждают, что испытывали ошеломляющее ощущение, будто за ними наблюдают, и чувство, будто их трогают или тянут.

